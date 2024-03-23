Лілію Ребрик розкритикували за вибір "не українського" імені для новонародженої донечки: вона відповіла

Українську телеведучу Лілію Ребрик, яка нещодавно стала мамою втретє , розкритикували за вибір незвичного імені для донечки. Знаменитість відповіла хейтерам і пояснила, чому вони з чоловіком вирішили назвати дівчину Аделіна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Лілія Ребрик пояснила, чому назвала доньку Адель

Так, телеведуча поділилася новими світлинами з новонародженою донечкою, і вирішила заодно відповісти хейтерам з приводу імені дівчинки, бо коментарі під попереднім постом з цього приводу, каже вона, "ростуть у геометричній прогресі".

"Для всіх, хто так важко переживає, що ім’я нашої третьої донечки Аделіна. Несила більше мовчати, бо коментарі під попереднім постом ростуть у геометричній прогресії", - написала Лілія.

Лілія Ребрик з донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Далі зірка розшифрувала для особливо занепокоєних цим питанням ім’я її дитини. Тож, як зазначила телеведуча, А - означає Андрій, Де - Діана, Лі - Лілія, На - ПоліНа.

"А насправді обожнюю читати ваші коментарі! Винні, звісно, що не порадилися з усіма підписниками, а обрали ім’я дитині родиною. … Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими", - звернулася до прихильників Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, знаменитість понад 12 років одружена з хореографом Андрієм Диким, з яким брала участь у проекті "Танці з зірками".

У неї та її чоловіка вже є дві доньки: 11-річна Діана та 5-річна Поліна.