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Макс Чмерковский узнал пол третьего ребенка: атмосферные кадры

Четверг 21 марта 2024 20:30
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Макс Чмерковский узнал пол третьего ребенка: атмосферные кадры Макс Чмерковский с семьей (фото: instagram.com/maksimc)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хореограф и главный герой первого сезона романтического реалити "Холостяк" Максим Чмерковский рассекретил пол третьего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщика.

Кто родится у хореографа

Так, артист и его жена, танцовщица Пета Маргатройд, устроили гендер-пати. На празднике присутствовали родители супругов.

Сначала влюбленные запустили цветную дымовую шашку, которая указала на то, что у них родится мальчик.

Затем Макс и Пета разрезали тортик, который также внутри был синего цвета. Так что у супругов родится третий сын.

"Это мальчик! Не могу поверить, что у нас будут три мальчика. Мы с Максом невероятно счастливы, что у нас родится еще один друг для Шая и Рио... Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями. Когда думаем о семейных ужинах, то уже смеемся! Это несмотря на то, что когда Рио исполнится год, я рожу через пару недель", - поделилась новостью Пета.

Отметим, что первенец у Макса Чмерковского и Петы Маргатройд родился в январе 2017 года.

Мальчика назвали Шай, а уже в июне 2023-го на свет появился второй ребенок - сын Рио.

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