Козловский впервые станет отцом. Что известно о предполагаемой жене певца

Украинский певец, а ныне защитник Виталий Козловский, который недавно сообщил, что женился , подтвердил слухи о том, что он скоро станет отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Виталий Козловский впервые станет отцом

Так, 22 марта вышел новый клип музыканта на песню "Рубіж", в описании которого сказано, что в нем снялась беременная жена знаменитости.

В конце видео певец показал большой животик его избранницы, который трогательно обнимают руки супругов.

Виталий Козловский впервые станет отцом (фото: скриншот с видео)

Позже Виталий опубликовал соответствующий снимок в своих соцсетях. На животе жены исполнителя можно увидеть нашивку с его фамилией из его военной формы.

"При надії… Мій сенс. Стимул. Любов", - подписал он фотографию.

Виталий Козловский подтвердил, что скоро станет отцом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что известно о вероятной жене артиста

После того, как Козловский сообщил новость о своей женитьбе, его поклонники начали гадать, кто же является избранницей певца.

Из большинства версий оказалось, что женой звезды, вероятно, стала 36-летняя Юлия Бакуменко, которая уже много лет является его пиарщицей.

Отметим, что слухи о возможном романе между Виталием и Юлией начали распространяться в сети еще в 2020 году.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Фаны рассматривали общие, иногда откровенные, фотографии этой пары на странице девушки в Instagram. До начала полномасштабного российского вторжения они отдыхали, посещали мероприятия в компании знаменитых друзей и просто проводили вместе время.

Хотя влюбленные не делали официальных заявлений о своих отношениях, поклонники все же предполагали, что их связывает больше, чем работа.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Добавим, что Бакуменко родилась в Запорожье, где окончила гимназию №31. В 2005 году поступила на обучение в КПУ (Классический приватный университет), и изучала там журналистику.

Согласно информации на Facebook-странице, ей было 24 года, когда она начала работать вместе с Козловским. Их сотрудничество продолжается и по сей день.