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Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка

Воскресенье 25 августа 2024 12:30
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Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка Лилия Ребрик с дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая в середине марта в третий раз стала мамой, поделилась с поклонниками новыми кадрами с дочерью Адель, и рассказала, какие страхи избавились от ее появления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Ребрик поделилась, что маленькая Адель растет невероятно быстро, ежедневно удивляя чем-то новым и постоянно меняясь.

Ведущая отметила, что и она сама вместе с младшей дочкой тоже проходит через изменения.

В частности, телеведущая призналась, что с появлением на свет крохи ей удалось избавиться от некоторых страхов.

"Третьего ребенка я постоянно ношу на руках и не боюсь, что он привыкнет. С третьим ребенком у меня гораздо меньше тревог и больше спокойствия и наслаждения, потому что я знаю, что все будет хорошо. С третьим ребенком я никуда не спешу, потому что знаю, что везде успею", - написала звезда.

Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка

Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка

Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка

Лилия Ребрик с дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция юзеров

Фоловеры знаменитости в восторге от ее новых фотографий. Некоторые мамы также отметили, что с младшими детьми все действительно обстоит несколько иначе.

  • Маленьке сонечко, зігріває своїм світлом і теплом
  • Все, що сказано, це про мене теж. Можливо, тому що я з Вами в одному віці народила третього малюка. Мої думки повністю збігаються з Вашими
  • Саме так, наші донечки ровесниці і в мене таке враження, що від третьої дитини я черпаю ресурс на старших
  • Так, з третьою дитиною дійсно насолоджуєшся сповна
  • Маленьке сонечко, красунечка. Хай ваші діти будуть щасливими

Напомним, Лилия Ребрика уже 12 лет замужем за хореографом Андреем Диким. Старшей дочери пары, Диане, 11 лет, Полине 6, а крохе Адель - полгода.

Ранее Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на хейт.

Также она ответила на критику относительно "не украинского" имени для младшей дочери.

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