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"Не рожай, не красься". Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на хейт

Вторник 28 мая 2024 20:30
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"Не рожай, не красься". Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на хейт Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик эмоционально высказалась о хейте среди украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Лилия Ребрик подумала о хейте в сети

Телеведущая не понимает, почему в то время, когда украинцы должны объединяться и поддерживать друг друга, вокруг столько хейта.

"Не улыбайся. Не радуйся. Не красьсятся. Не рожай. Не. Не. Нет. Люди, что с вами? Откуда столько хейта друг к другу? Столько злости? Во время, когда надо быть едиными, помогать, донатить, объединяться, в конце концов уважать друг друга. И так - жить! Жить, когда и пока есть возможность", - написала звезда.

&quot;Не рожай, не красься&quot;. Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на хейт

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также она добавила, что "сейчас все слишком хрупкое: сегодня это есть, а через мгновение - навсегда ушло".

"Враг против нас, а не среди нас. А жизнь не только черно-белая: она имеет и оттенки", - сказала Ребрик.

Также актриса отметила, что не собирается закрывать комментарии, а тем более - их удалять. Однако заблокировать за любой негатив в ее сторону может.

Ранее мы рассказывали, что Лилия Ребрик крестила дочь Адель.

Также мы писали, что в команде Олега Винника отреагировали на хейт в сторону певца.

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