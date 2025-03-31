Лидер группы "Хейтспич" присоединился к ВСУ: что известно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыкантов.

Дмитрий опубликовал фото в форме и отметил, что теперь редко будет на связи и не знает, когда вернется.

"Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь - не знаю, редко буду на связи... По возможности обещаю делает музычку и не только. В этом году у нас должны выйти очень интересные вещи, со мной или без - это уже не так важно", - написал исполнитель.

Во избежание спекуляций, музыкант подчеркнул, что принял это решение самостоятельно, поскольку наконец-то появилась возможность делать то, что считал нужным. Дмитрий Однороженко (фото: instagram.com/hatespeechmusic)

"Чтобы вы тут не разводили лишнего пизд*жа в комментариях - ушел сам, ушел именно сейчас, потому что наконец-то появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делать музычку, там концертики, вот все. Но так мы с вами далеко не уедем", - сказал Однороженко.

Реакция фанов

Пользователи сети поддержали солиста "Хейтспич" и призвали его беречь себя.

Хочеться якось щось написати, якісь слова підтримки та подяки, сказати, що купа людей підтримує і чекатиме живим, здоровим і з новими концертами. Тут вже всі красномовно все написали, тому просто приєднуюсь. Нехай вдача супроводжує, а ворожа куля оминає

Чомусь була впевнена, що це лише питання часу. Ще один приклад, що війна - справа молодих. Бережи себе

Дякую за позицію, Друже Дмитре!

10/10 по радикальній шкалі, бережи себе Дімка

Крутий! Повага

Кто такой Дмитрий Однороженко

Дмитрий Однороженко - украинский музыкант, основатель и вокалист рок-группы "Хейтспич". Коллектив получил известность благодаря своему мощному звучанию, сочетающему хардкор, металл и другие тяжелые музыкальные направления. Группа "Хейтспич" (фото: instagram.com/hatespeechmusic)

Их композиции отличаются энергичными гитарными партиями, выразительным вокалом и текстами, в которых поднимаются социальные, политические и личные темы.

Вас может заинтересовать