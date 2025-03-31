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"Коли вернусь - не знаю": вокаліст гурту "Хейтспіч" ошелешив серйозним рішенням

Понеділок 31 березня 2025 15:53
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"Коли вернусь - не знаю": вокаліст гурту "Хейтспіч" ошелешив серйозним рішенням Дмитро Однороженко (фото: instagram.com/hatespeechmusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер українського панк-гурту "Хейтспіч", вокаліст Дмитро Однороженко, приєднався до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колективу.

Дмитро опублікував фото у формі й зазначив, що тепер рідко буде на зв’язку та не знає, коли повернеться.

"Друзі, поїхав на канікули, коли вернусь - не знаю, рідко буду на звʼязку… По можливості обіцяю робить музичку і не тільки. У цьому році в нас мають вийти дуже цікаві речі, зі мною чи без - це вже не так важливо”, - написав виконавець.

Щоб уникнути спекуляцій, музикант наголосив, що ухвалив це рішення самостійно, оскільки нарешті з’явилася можливість робити те, що вважав за потрібне. &quot;Коли вернусь - не знаю&quot;: вокаліст гурту &quot;Хейтспіч&quot; ошелешив серйозним рішеннямДмитро Однороженко (фото: instagram.com/hatespeechmusic)

"Щоб ви тут не розводили зайвого пізд*жа в коментарях - пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті зʼявилось місце робить те, що хотів. Ні, не в медійку. Міг нікуди не йти, грати в компʼютер і робить музичку, там концертікі, оце все. Але так ми з вами далеко не поїдем”, - сказав Однороженко.

Реакція фанів

Користувачі мережі підтримали соліста “Хейтспіч” й закликали його берегти себе.

  • Хочеться якось щось написати, якісь слова підтримки та подяки, сказати, що купа людей підтримує і чекатиме живим, здоровим і з новими концертами. Тут вже всі красномовно все написали, тому просто приєднуюсь. Нехай вдача супроводжує, а ворожа куля оминає
  • Чомусь була впевнена, що це лише питання часу. Ще один приклад, що війна - справа молодих. Бережи себе
  • Дякую за позицію, Друже Дмитре!
  • 10/10 по радикальній шкалі, бережи себе Дімка
  • Крутий! Повага

Хто такий Дмитро Однороженко

Дмитро Однороженко - український музикант, засновник і вокаліст рок-гурту "Хейтспіч". Колектив здобув популярність завдяки своєму потужному звучанню, що поєднує хардкор, метал та інші важкі музичні напрями. &quot;Коли вернусь - не знаю&quot;: вокаліст гурту &quot;Хейтспіч&quot; ошелешив серйозним рішеннямГурт "Хейтспіч" (фото: instagram.com/hatespeechmusic)

Їхні композиції вирізняються енергійними гітарними партіями, виразним вокалом і текстами, у яких порушуються соціальні, політичні та особисті теми.

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