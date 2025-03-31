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Где сейчас Анатолий Пашинин - звезда российских сериалов, который воевал в рядах ВСУ на Донбассе

Понедельник 31 марта 2025 08:15
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Где сейчас Анатолий Пашинин - звезда российских сериалов, который воевал в рядах ВСУ на Донбассе Анатолий Пашинин (фото: facebook.com/anatoliy.pashynin)
Автор: Иванна Пашкевич

В свое время украинский актер Анатолий Пашинин блистал в российских сериалах. В 2014 году он сделал важный шаг, присоединившись в ряды ВСУ на Донбассе. Он неоднократно критиковал российское руководство и призывал белорусов не участвовать в войне в Украине, но со временем исчез из публичного пространства.

Где сейчас артист и что говорит о полномасштабном вторжении - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Анатолия Пашинина

Анатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 года в городе Светловодск, в Кировоградской области. После завершения обучения в школе он поступил в Запорожский индустриальный институт.

Впоследствии продолжил образование в Высшем театральном училище имени Щепкина в Москве, после чего начал актерскую карьеру в России. Где сейчас Анатолий Пашинин - звезда российских сериалов, который воевал в рядах ВСУ на ДонбассеАнатолий Пашинин (фото: facebook.com/anatoliy.pashynin)

Популярность пришла к Пашинину благодаря его ролям в многочисленных кино- и телевизионных проектах, среди которых "Грозовые ворота", "Огнеборцы", "Украденное счастье", "Львиная доля" и другие.

Его актерская деятельность в России была успешной, и он получил широкую узнаваемость среди зрителей.

Участие в войне

С началом Революции Достоинства в 2014 году артист решил покинуть Россию и присоединился к добровольческому батальону "Арата". В 2017 году стало известно, что он принимает непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе.

Несмотря на это, украинское гражданство он так и не получил, хотя неоднократно заявлял, что считает себя украинцем. Где сейчас Анатолий Пашинин - звезда российских сериалов, который воевал в рядах ВСУ на ДонбассеАнатолий Пашинин (фото: facebook.com/anatoliy.pashynin)

"Меня сейчас российский паспорт на территории Украины защищает гораздо лучше, чем украинский. Потому что украинский паспорт и гражданство стало какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не угодный руководителю секты, мы забираем у тебя этот паспорт. У меня нечего отобрать, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу", - рассказывал он в интервью Янине Соколовой.

"Я презираю правительство, которое будет вручать мне паспорт. Я хочу ограничить свои отношения с этим государством. Я воюю не за государство", - заявлял также актер Соне Кошкиной.

После этого Анатолий принял решение не общаться с украинскими медиа и почти полностью исчез из социальных сетей.Где сейчас Анатолий Пашинин - звезда российских сериалов, который воевал в рядах ВСУ на ДонбассеАнатолий Пашинин с собратьями (фото: facebook.com/anatoliy.pashynin)

Позже он объяснил, что подавал судебные иски из-за конфликтов с журналистами, обвиняя их в нанесении ущерба его чести, достоинству и репутации.

Несмотря на это, Пашинин отмечал, что актерская деятельность также является формой гражданской позиции, которую человек выбирает сознательно.

Уже в 2015 году Пашинин категорически отказался, чтобы его называли российским актером.Где сейчас Анатолий Пашинин - звезда российских сериалов, который воевал в рядах ВСУ на ДонбассеКадр из фильма "Адмирал"

Что говорил о полномасштабном вторжении

В 2022 году Анатолий записал видеообращение к белорусам, в котором призвал их не воевать против Украины.

Кроме того, на своей странице в Facebook он публиковал посты на различные темы о войне, хотя писал их на русском языке.

Точные сведения о нынешней деятельности Анатолия остаются практически неизвестными.

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Для написания материала были использованы источники: публикации актера с его страницы Facebook, комментарий изданию "Известия", интервью звезды Янине Соколовой и Соне Кошкиной, информация о нем со страницы Wikipedia.

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