Анджелина Джоли осуществила мечту 14-летней украинки, пострадавшей от обстрелов в Изюме

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли выразила свою поддержку 14-летней Полине Плиску из Харьковской области, которая получила серьезные ранения в результате российского обстрела Изюма.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу правительственной организации "United24".

Сейчас Полина проходит реабилитацию в киевской детской больнице Охматдет, где медики прилагают все усилия, чтобы помочь ей восстановить способность ходить.

Во время сеанса с психологом девушка поделилась своей мечтой - встретиться с Анджелиной Джоли.

Платформа United24, инициированная Владимиром Зеленским для сбора средств в поддержку Украины, частично помогла осуществить эту мечту.

Полина получила личную записку от актрисы и имела возможность пообщаться с ней онлайн.

"Ее самая большая мечта - снова ходить, и украинские врачи работают над тем, чтобы это стало реальностью. Также девочка рассказала, что очень хотела бы встретиться с Анджелиной. Мы сделали все возможное, чтобы помочь осуществить ее вторую мечту. Американская актриса пообщалась с Полиной онлайн, а также передала ей записку со словами поддержки", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля российские войска осуществили баллистический удар по Изюму Харьковской области.

В результате обстрела было разрушено здание городского совета и повреждены многоэтажки. Погибли пять человек, 55 человек получили ранения, среди которых трое детей.

Как сообщалось ранее, Анджелина Джоли посетила Украину в апреле 2022 года. Она была замечена в одном из кафе Львова, после чего пообщалась с местными жителями на центральном вокзале и сделала несколько фотографий с толпой.

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