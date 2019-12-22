Пільги на комуналку будемо отримувати по-новому: кому не пощастило

Пільги на ЖКГ в Україні (фото: РБК-Україна)

Пільги на комунальні послуги після початку монетизації будуть видаватися по-іншому

Пільги на ЖКГ в Україні видаватимуть по-новому. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз. У Києві, приміром, тільки "Київводоканал" забрав пільгу і направив отримувачів пільг Управління праці та соціального захисту. Там одержувачі пільг зможуть переоформлятися і вирішувати, як монетизувату допомогу. Про це розповіли в "Київводоканалі", передає журналіст STYLER.

Як повідомляється, верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять. У "Київводоканалі" отримувачам пільг доведеться звертатися в Управління праці та соціального захисту, щоб повернути отриману допомогу. Після переоформлення користувач зможе отримувати грошову допомогу від держави у вигляді "живих" грошей, або на карту. У платіжках пільга відображатися більше не буде.

Інші компанії - "YASNO" (Київські енергетичні послуги) і "Київгазенерджи" продовжують надавати пільгу, нікуди звертатися не потрібно.

Інформування користувачів на сайті "Київводоканалу" з'явилося лише наприкінці листопада. У платіжках, отриманих в листопаді (плата за жовтень), компанія також інформувала абонентів.

"Інформуємо, що для пільгових категорій населення з жовтня 2019 року нарахування за надані послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення проводяться в повному обсязі без урахування знижки, яка надавалася на оплату житлово-комунальних послуг. З 1 жовтня 2019 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України №373 від 17 квітня 2019 року "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послугу грошовій формі" стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. У разі виникнення питань про надання пільги необхідно звертатися в районні управління праці та соціального захисту населення", - вказали на сайті компанії.

Зміни в сумах на платіжках відбилися у екс-одержувачів пільг на квитанціях за листопад 2019 року.

Серед інших особливостей отримання пільг – "Київводоканал" розраховує пільгу залежно від кількості пільговиків, зареєстрованих за адресою. Якщо в будинку зареєстровано вісім осіб, а п'ятеро з них є пільговиками, то знижка буде розраховуватися лише на членів багатодітної сім'ї.

Варто також відзначити, що багатодітні сім'ї (троє і більше дітей) отримують пільгу 50% від газових компаній, за електроенергію платять по 0,9 грн за кВт незалежно від обсягу споживання.

Тепер споживачі "Київводоканалу", які отримували пільги, повинні будуть проходити верифікацію заново і вибирати для себе найбільш комфортний спосіб отримання допомоги від держави.