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Оплатили комуналку до приходу субсидії: чи нарахують гроші

STYLERЖиття    18.12.2019 - 13:26
Оплатили комуналку до приходу субсидії: чи нарахують гроші
Субсидії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Субсидії в Україні можна отримати готівкою чи безготівковими грішми

Комунальні платежі в Україні істотно зростають в зимовий час через оплату послуг за опалення. Іноді виникає така ситуація, що субсидія ще не прийшла, а комуналка вже оплачена. Українці стурбовані, чи не вирішить держава, що раз ви і так впоралися з великою сумою платіжки, то субсидію можна не давати. На це питання відповіли в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Відзначимо, що багато українців звертаються в державні органи за оформленням субсидій. При цьому таку пільгу на комуналку можна отримати, як знижкою в квитанції, так і грошима на карту. А багато українців, особливо похилого віку, воліють отримувати субсидію готівкою в банку або через "Укрпошту".

У Мінсоцполітики запевняють, що якщо мова йде про безготівкову монетизацію, то в наступному місяці виникне переплата, якщо ви сплатили комуналку не дочекавшись СМС від банку. Ця переплата буде відображена в квитанціях наступних періодів.

Якщо ж пільговик отримує субсидію готівкою, то ніякі повідомлення від банку отримувати не буде. Такі субсидіанти самостійно контролюють свої взаємовідносини з постачальником послуг.

Оплатили комуналку до приходу субсидії: чи нарахують гроші

Субсидії на комуналку в Україні (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Варто відзначити, що раніше міністр фінансів Оксана Маркарова розвіяла побоювання багатьох одержувачів субсидій, які боялися, що в опалювальному сезоні 2019-2020 можуть залишитися без пільги на комуналку. Чиновниця сказала, що в бюджеті закладено достатньо коштів на субсидії, але при цьому кількість субсидіантів зменшилася.

Маркарова також розповіла, що платежі за опалення в новому сезоні можуть зменшитися у зв'язку зі зниженням ціни на газ.

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