Для понад 100 тис. клієнтів "Львівгаз Збуту" монетизовані пільги

Ілюстративне фото (УНІАН)

Через це з жовтня для пільговиків в рахунках за спожитий газ платіж нарахований у повному обсязі

З жовтня монетизовані пільги отримують 101 тис. споживачів газу Львівської області. Тому вони мають повністю сплачувати рахунки за газ, адже напряму отримують кошти державної допомоги. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Львівгаз Збут".

Держава надає пільгову допомогу споживачам газу двома способами: безготівково через "Ощадбанк" або готівкою на руки. Через це з жовтня для пільговиків в рахунках за спожитий газ платіж нарахований у повному обсязі, без зазначення пільгової знижки.

"Станом на зараз 12% наших клієнтів отримують пільги від держави. Частина з них отримують допомогу готівкою, відповідно до заяв, які вони подали в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення до 15 жовтня. Тому такі споживачі мають самостійно та повністю розрахуватись за блакитне паливо", - говорить директор ТОВ "Львівгаз збут" Павло Майк.

За словами прес-служби, усі інші пільговики отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку". Суму пільги в оплату за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням, та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно.