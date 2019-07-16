Літо повертається: де в Україні буде найспекотніше (фото)

Погода в Україні в середу, 17 липня, принесе короткочасні дощі і локальні грози на деякі території країни, а в деяких областях нарешті розпочнеться потепління. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До слова, раніше синоптик також розповіла, коли в Україну повернеться тепле літо і знову прийде час скаржитися на спеку.

Сонячну погоду і потепління на Південь країни та на частину Сходу принесе антициклон під назвою Xandra. На решті ж територій буде й далі домінувати циклон - очікуються локальні дощі й грози, а також помірна температура повітря.

Погода в Україні 17 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, у південні області знову повернеться справжня літня температура повітря, +26... +29 градусів. Схожий температурний режим буде й на Сході, однак під час дощів трохи "свіжішатиме".

На Заході все ще прохолодно - від +18 до +22 градусів, а на решті територій від +20 до +24 тепла.

У Києві в середу, 17 липня очікуються короткочасні дощі, а подекуди грози. Найближчої ночі +12... +14, а вдень від +21 до +23 тепла.

"Ще трохи померзнемо, а вже з 19-го липня температура повітря відчутно підвищиться", - прогнозує Діденко.

Погода в Україні 17 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі Азовського моря суттєво зіпсувалася погода. В мережі показали шторм поблизу курортної Кирилівки.

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.