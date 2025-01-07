Леся Никитюк прокомментировала помолвку с военным, который младше ее на 9 лет
Телеведущая Леся Никитюк прокомментировала помолвку с младшим на 9 лет возлюбленным-военным Дмитрием Бабчуком.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий знаменитости для novy.tv.
Так, Леся рассказала, что они с любимым имеют отличное чувство юмора и часто подкалывают друг друга.
Недавно ведущая подарила Дмитрию свитер с шутливым изображением волка, а в ответ получила от него обручальное кольцо.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Однако помолвка оказалась вовсе не шуткой - пара имеет серьезные намерения относительно совместного будущего.
"Мы с Дмитрием любим шутить и подстегивать друг друга! Особенно я. То купила ему семейки на базаре и отметила в Instagram-stories, то свитер забавный с волком, как в этот раз. Вот и он решил сделать так и выставил с обручальным кольцом в ответ. Только это уже не шутка...", - поделилась звезда.
Леся Никитюк с возлюбленным (фото: instagram.com/special_my_profession)
Напомним, влюбленные обручились во время совместного отдыха в заснеженных Карпатах. Леся поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram, опубликовав снимок с обручальным кольцом.
Об отношениях пары стало известно в октябре 2024 года.
К слову, ранее звезда "Квартала" впервые показала своего возлюбленного.
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