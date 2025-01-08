Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились: что известно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог Deuxmoi , который хоть и не является официальным средством массовой информации, часто публикует эксклюзивные новости, которые впоследствии находят свое подтверждение.

Как рассказал Deuxmoi анонимный источник, работающий на курорте, где отдыхали молодожены, свадьба знаменитостей состоялась на Карибских островах накануне Нового года. На торжестве присутствовали близкие пары и их 10-месячная дочь.

"Они были очень милые и вежливые, на малышке было очаровательное маленькое платье подружки невесты", - сообщил инсайдер.

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Напомним, что Роберт и Сьюки начали встречаться в июле 2018 года, а познакомились они на вечеринке друзей.

В ноябре 2023-го стало известно, что певица беременна, а в марте прошлого года у пары родилась дочь.

К этому времени они успели обручиться - Уотерхаус была замечена с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус (фото: Getty Images)

Осенью прошлого года она впервые показала публике лицо дочери.