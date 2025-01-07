Звезда "Квартала" впервые показала своего возлюбленного

Звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина рассекретила свои отношения и впервые показала своего избранника.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "Порадниця" , куда юмористка пришла вместе со своим возлюбленным.

Избранником Машлятиной стал 28-летний фотограф Иван Кабанков. Сколько они вместе - неизвестно, но Новый 2025-й год влюбленные встречали вместе с семьей артистки.

Посередине - бойфренд Саши Машлятиной (скриншот из видео)

Иван назвал это празднование лучшим в своей жизни.

"Лучшее Рождество было у меня в прошлом году, потому что я его встретил в семейном кругу Сашиной семьи. Но там был один момент. Саша меня предупредила: "Ваня, надо будет какую-то колядку рассказать". А не знаю ни одной. Я весь вечер дергал коленкой под столом и боялся, когда меня вызовут. Но все получилось нормально", - признался бойфренд Саши.

Иван Кабанков (фото: instagram.com/ivankabankov)

Юмористка не скрывает: она уже ждет предложения руки и сердца.

К слову, ранее Машлятина на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с черноволосым красавцем.

Правда, Александра не охотно комментировала свое личное и всегда стремилась все держать за кулисами популярности.

Александра Машлятина с экс-возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)