ua en ru
Вт, 07 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Звезда "Квартала" впервые показала своего возлюбленного

Вторник 07 января 2025 14:35
UA EN RU
Звезда "Квартала" впервые показала своего возлюбленного Александра Машлятина (фото: instagram.com/mashliatina)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина рассекретила свои отношения и впервые показала своего избранника.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "Порадниця", куда юмористка пришла вместе со своим возлюбленным.

Избранником Машлятиной стал 28-летний фотограф Иван Кабанков. Сколько они вместе - неизвестно, но Новый 2025-й год влюбленные встречали вместе с семьей артистки.

Звезда &quot;Квартала&quot; впервые показала своего возлюбленного

Посередине - бойфренд Саши Машлятиной (скриншот из видео)

Иван назвал это празднование лучшим в своей жизни.

"Лучшее Рождество было у меня в прошлом году, потому что я его встретил в семейном кругу Сашиной семьи. Но там был один момент. Саша меня предупредила: "Ваня, надо будет какую-то колядку рассказать". А не знаю ни одной. Я весь вечер дергал коленкой под столом и боялся, когда меня вызовут. Но все получилось нормально", - признался бойфренд Саши.

Звезда &quot;Квартала&quot; впервые показала своего возлюбленного

Иван Кабанков (фото: instagram.com/ivankabankov)

Юмористка не скрывает: она уже ждет предложения руки и сердца.

К слову, ранее Машлятина на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с черноволосым красавцем.

Правда, Александра не охотно комментировала свое личное и всегда стремилась все держать за кулисами популярности.

Звезда &quot;Квартала&quot; впервые показала своего возлюбленногоЗвезда &quot;Квартала&quot; впервые показала своего возлюбленного

Александра Машлятина с экс-возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)

К слову, ранее мы рассказывали, что победительница "Холостяка" засветилась в свадебном платье.

Также писали, что Леся Никитюк обручилась с возлюбленным-военным и показала кольцо.

Читайте РБК-Украина в Google News
95-й квартал Звезды шоу-бизнеса Отношения
NEWS
Впервые в истории: украинский пилот F-16 установил рекорд по уничтожению ракет за один вылет
Впервые в истории: украинский пилот F-16 установил рекорд по уничтожению ракет за один вылет