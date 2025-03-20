Легкоатлетка Ирина Геращенко честно призналась, где планирует рожать первенца во время войны

Украинская спортсменка Ирина Геращенко, которая завоевала бронзу на летних Олимпийских играх 2024 года в прыжках в высоту, рассекретила, где будет рожать дочку во время войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Маричке Падалко на YouTube-канале " Марічка ".

В конце 2024 года года легкоатлетка объявила новость, что скоро станет мамой. Радостное событие произойдет уже в июне 2025 года.

На вопрос Марички Падалко, где Геращенко будет рожать и жить с новорожденной дочерью первые месяцы, спортсменка честно ответила, что в Украине.

"Все это будет дома, в Киеве, в Украине, при поддержке своих самых родных. Без них я ничего бы не сделала, наверное, в этой жизни. Поэтому только дома", - отметила Ирина Геращенко.

Также она подчеркнула, что никуда выезжать из Украины не собирается и, как многие украинцы, адаптировалась к нынешним условиям.

"Все украинцы, которые остались в Украине, немного фаталисты. Мы уже принимаем свою судьбу, мы понимаем, что может быть что угодно. Но при этом каждый из нам верит в лучшее", - отметила спортсменка.

На видео этот момент можно посмотреть с 21:11.

Кто такая Ирина Геращенко

Геращенко 30 лет. Она - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года.

В 2019 году вышла замуж за Сергея Спильняка, с которым до этого встречалась несколько лет. Муж спортсменки также легкоатлет, прыгун в высоту.

31 декабря 2024 года пара объявила, что ждет ребенка. Сейчас будущие родители готовятся к появлению дочери и выбирают ей имя.

"Не до конца выбрали имя. У нас между Мирой и Дианой. Мира - короткое имя. Мира от "мир". Но, может, родится еще Сашулька", - отметила Геращенко.



Ирина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Вас также может заинтересовать