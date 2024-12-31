Легкоатлетка Ирина Геращенко впервые станет мамой: нежные фото

Украинская бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко сообщила о беременности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram легкоатлетки.

Так, спортсменка поделилась серией фото, на одном из которых позирует с мужем, держа в руках снимок УЗИ.

"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе бесконечно благодарны... 2025-й, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", - написала Ирина.

Ирина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Также она поблагодарила каждого, кто был рядом в этом году.

Ирина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют пару с замечательной новостью, а также желают будущей мамочке крепкого здоровья.

Я колись перестану плакати від таких чутливих моментів за твоєю участю чи нє?

Прекрасна новина, вітаю

Ви такі гарні, найкращі побажання

Дякую цьому року за знайомство з вами. Будьте щасливі у 2025 році

Чекаємо на бусінку

Міцного здоров’я матусі

Ирина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Напомним, 29-летняя призер Олимпиады-2024 в Париже уже почти 8 лет вместе с любимым мужчиной - Сергеем Спильняком.

Муж спортсменки также легкоатлет, прыгун в высоту. Пара поженилась 29 августа 2019 года, после 4 лет отношений.