За лаштунками поля. Історії кохання топових українських футболістів та їхніх дружин

Футбол - це не лише про гру, але й про емоції, відданість і підтримку. За кожним великим футболістом стоїть сильна жінка, яка підтримує його не тільки під час матчів, але й у житті.

І поки ми чекаємо на матч збірної України проти Бельгії в рамках плейоф Ліги націй 20 березня, РБК-Україна (проект Styler) пропонує заглянути за лаштунки футболу та дізнатись більше про особисті історії наших спортсменів та їхніх других половинок.

Олександр Зінченко і Влада Седан

Знайомство півзахисника і лівого захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка і Влади Щеглової, яка є його обраницею, сталося завдяки футболу.

У 2016 році Влада приїхала разом з родиною до Франції, щоб підтримати українську команду на Чемпіонаті Європи. Її ефектна зовнішність привернула увагу не тільки вболівальників на трибунах, а й коментаторів трансляцій. Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Повернувшись до України, Щеглова почала працювати на каналі "Футбол", де брала інтерв'ю у тренерів, вела репортажі з матчів і часто з'являлася в компанії футболістів. Зокрема, вона часто спілкувалася з гравцями "Шахтаря".

В цей період Влада була у стосунках з "гірником" Андрієм Боярчуком, поки на її горизонті не з'явився Олександр Зінченко (Зіна). У 2018 році футболіст був помічений на відпочинку в Туреччині разом із Миколою Матвієнком, В'ячеславом Таньковським, Олександром Зубковим і Андрієм Боярчуком, всі з яких були з коханими.

Зіна ж був сам. Вже наступного року Влада та Андрій оголосили про розрив.

У 2019 році Олександр та Влада офіційно підтвердили свої стосунки. Футболіст зробив це у своєму характерному стилі - поцілувавши кохану під час прямого ефіру. Зінченко і Седан (скріншот)

Спочатку спортсмен планував зробити пропозицію також у прямому ефірі, під час післяматчевого інтерв’ю, вже маючи коробочку з каблучкою в кишені.

Однак, зупинившись, він зрозумів, що перед тим, як просити руку своєї дівчини, має отримати дозвіл у її батьків. Він не хотів робити це через телефон.

Натомість футболіст освідчився близько 4 ранку, стоячи на кухні лише у спідньому. Незабаром пара влаштувала романтичну фотосесію на НСК "Олімпійському", позуючи з трьома величезними букетами троянд, і поділилася цією новиною зі своїми прихильниками. Олександр Зінченко і Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Весілля не змусило себе чекати, хоча його довелося переносити тричі. 24 серпня 2020 року пара організувала велике святкування, на яке зібралися представники футбольного світу.

ЗМІ назвали цю подію однією з найочікуваніших, а молодята не стримували емоцій, даруючи одне одному сльози щастя. Олександр Зінченко і Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

У 2021 році родина Зінченків стала більшою - Влада народила донечку. Вона зізнавалася, що до останнього не могла повірити, що вже скоро стане мамою.

Дівчинку, яку назвали Євою, народилася на три тижні раніше запланованого терміну.

У 2023 році подружжя поповнилося ще однією донечкою, Леєю. Імовірно, це ім’я обрала сама Влада, адже саме так вони домовилися з Олександром. Влада Седан з доньками (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Юхим та Анастасія Коноплі

Іноді, щоб досягти щастя, любов потребує випробувань, і саме так можна схарактеризувати початок стосунків цієї пари. Юхим помітив Анастасію Гладун незабаром після її розставання із захисником "Динамо" Денисом Поповим.

Спільне фото з Домінікани, опубліковане в Instagram, приголомшило всю футбольну спільноту, а Денис був настільки обурений, що вирішив влаштувати скандал у соцмережах. Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

"Я її якось випадково помітив, потім парою слів перекинулися. Я зробив комплімент. Потім все забулося, тиждень минув, і я її знову побачив. Я не знав, що це дівчина Дениса була. Тільки потім, коли побачив її в Instagram, то зрозумів", - зізнавався Конопля після оголошення стосунків.

Однак навіть ці труднощі не стали на заваді для Юхима та Анастасії в їхньому прагненні побудувати майбутнє разом. Початок їхнього роману супроводжувався хвилею хейту, але Юхим намагався відгородитися від цього, захищаючи свою кохану.

Їхні незабутні побачення, спільні поїздки та розкішні букети, які футболіст часто дарував, ще більше зміцнювали їхні почуття. Мрія, яку мають багато дівчат - відвідати Париж з коханим - для Анастасії здійснилася.

І саме під час цього романтичної подорожі біля Ейфелевої вежі Юхим зробив їй пропозицію, на що вона відповіла омріяним "Так" у січні 2022 року. Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

Закохані одружилися під час повномасштабної війни, у березні, обравши скромну церемонію без розкішних суконь та шумного святкування. Наприкінці того ж року сім'я Коноплів стала батьками. Донечку свою вони назвали Анна-Аврора. Юхим та Анастасія Коноплі з донькою (фото: instagram.com/iamkotikk)

Ілля та Ангеліна Забарні

Ця історія кохання почалася ще в підлітковому віці. Ангеліна родом з Хмельницької області, але у 14 років переїхала до Києва, де познайомилася з Іллею.

Вона перевелася до школи, де вже навчався він, і з того часу вони стали нерозлучними. Їхня дружба з часом переросла в стосунки, і через п'ять років, у 2022 році, Ілля зробив пропозицію, на що почув омріяне "Так"! Ілля та Ангеліна Забарні (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Наступного року Забарний, який грав за київське "Динамо", перейшов до англійського "Борнмута".

Літо того ж року пара відсвяткувала своє весілля в колі найближчих - всього 30 осіб. Ілля та Ангеліна Забарні (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Зараз пара живе разом у Борнмуті і часто тішить своїх шанувальників красивими фото.

Георгій та Ліза Судакови

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков у 22 роки не тільки є талановитим футболістом і бажаним трансфером для багатьох європейських клубів, а й люблячим чоловіком і батьком.

Своє кохання він знайшов ще у 2019 році. Історія з Єлизаветою Передньою почалася, як не дивно, з листування в Instagram.

Ініціатором був сам Георгій, який оригінально звернувся до дівчини, відповівши на її пост: "А ми випадково не зустрічалися?", на що Ліза відповіла: "Ні, а що обличчя знайоме?". Георгій та Ліза Судакови (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Георгій жартома сказав, що створилося враження, що вони вже спілкувалися, після чого дівчина знову написала "Ні". Але футболіст не розгубився і відповів: "Значить почнемо, ти ж не проти?".

Через рік після цього листування Георгій зробив пропозицію своїй обраниці в Києві. Згодом закохані поділилися ще однією новиною - на фото з Домінікани їх було вже троє. Георгій та Ліза Судакови (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Виявилось, що пропозиція була зроблена на гендер-паті. Пара встигла заручитися під час вагітності, але весілля ще не встигли відсвяткувати. У квітні 2022 року у них народилася донька Мілана. Георгій та Ліза Судакови (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Андрій та Анастасія Луніни

25-річний Андрій та 29-річна Анастасія разом вже понад 8 років. Пара познайомилася через соціальні мережі. Вони почали зустрічатися ще за часів, коли Лунін був гравцем ФК "Дніпро", клубу рідного міста Анастасії.

"Ми гуляли в парку, постійно розмовляли телефоном, він проводжав мене додому. Тоді Андрій тільки починав свою кар’єру у ФК "Дніпро". На самому початку стосунків мені було досить незвично, коли Андрій часто і надовго їхав на збори, проте потім звикла до такого його способу життя", - зізнавалася дівчина. Андрій та Анастасія Луніни (фото: instagram.com/a.nastasica)

Андрій дуже красиво доглядав за своєю обраницею, постійно проявляючи знаки уваги: даруючи квіти та різні подарунки. Якось він навіть присвятив коханій відбитий пенальті.

За словами Анастасії, батьки дуже добре прийняли Андрія з самого початку знайомства.

"Вони дуже добре поставилися до нього. Мені навіть іноді здається, що його вони люблять навіть більше за мене. Мама завжди хотіла сина, а не доньку, тому у неї особлива любов до нього: завжди переживає, щоб він був ситий, не отримав травм тощо", - ділилася обраниця спортсмена. Андрій та Анастасія Луніни (фото: instagram.com/a.nastasica)

Попри те, що в Дніпрі був свій сильний клуб, Анастасія підтримувала донецький "Шахтар", команду, стиль гри якої їй дуже подобався. Їй навіть хотілося, щоб Андрій виступав саме за цю команду.

Однак, коли у 2017 році "Зоря" викупила Луніна, Анастасія зібрала речі й переїхала з коханим в орендовану квартиру в Запоріжжі, недалеко від "Славутич-Арени".

Анастасія стала насправді надійною підтримкою для воротаря, якого помітив і оцінив сам "Реал". У 2018 році Лунін став гравцем королівського клубу, і пара змінила Запоріжжя на Мадрид.

На католицьке Різдво, 25 грудня 2019 року, після чотирьох років стосунків, переїздів та спільних випробувань, Лунін зробив романтичну пропозицію коханій на полі клубного стадіону "Вальядолід", де він грав на той момент. І отримав у відповідь: "Так!". Андрій та Анастасія Луніни (фото: instagram.com/a.nastasica)

Весілля відбулося в березні 2021 року. Втім, замість пишної урочистості з сотнями гостей, вони провели скромний розпис у часи коронавірусних обмежень 18 березня в Мадриді.

Трохи більше як через рік після розпису, 3 травня 2022 року, у сім’ї Луніних народився син. Андрій та Анастасія Луніни із сином (фото: instagram.com/a.nastasica)

Віталій та Вікторія Миколенки

Ця історія кохання розпочалася в різних частинах України. На момент знайомства дівчина жила в Криму, а Віталій - у Києві. Точно невідомо, коли саме пара почала зустрічатися, але перші спільні фотографії в Instagram з'явилися у 2021 році.

Як сам розповідає Віталій, їхні стосунки почалися досить незвично: спочатку він побачив Вікторію на відео у її сестри, потім знайшов її в соцмережах і написав їй. Віталій та Вікторія Миколенки (фото: instagram.com/assorova_vi)

Іноді їхнє спілкування згасало, але потім знову відновлювалося. Врешті-решт, Вікторія зібрала свої речі та переїхала до Віталія в Київ.

На той момент молоді люди, ймовірно, навіть не уявляли, що в майбутньому святкуватимуть красиве весілля.

Улітку 2023 року, під час відпочинку в Манчестері, Віталій зробив Вікторії романтичну пропозицію. А вже у лютому 2024 року пара одружилася. Віталій та Вікторія Миколенки (фото: instagram.com/assorova_vi)

У своєму Instagram красуня поділилася фото з розпису, супроводивши його простим підписом: "Місіс та Містер Миколенки". У грудні того ж року молоде подружжя оголосило, що чекає на дитину.

Віталій та Вікторія Миколенки (фото: instagram.com/assorova_vi)

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