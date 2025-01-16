"К состоятельным себя не отношу": Анастасия Конопля развеяла миф о статусе жены футболиста

Что говорит жена Конопли

Так, звезда соцсетей и мама дочери прокомментировала миф о статусе жены футболиста, вроде того, что ей "легко живется, поскольку у них много денег". Анастасия опровергла такие утверждения и подчеркнула, что не считает себя состоятельным человеком.

"Много денег - понятие субъективное. Я не считаю, что у нас много денег, поэтому и себя к состоятельным людям не отношу. Я стараюсь не реагировать на негатив со стороны людей, потому что не хочу перенимать это на себя. Я и мои близкие люди знают, какой путь я прошла и прохожу, а другим ничего не хочу доказывать", - объяснила свое мнение она.

Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

Также Конопля призналась, имела ли в прошлом "одержимость" относительно мыслей о том, что хочет выйти замуж именно за футболиста. Девушка сказала, что никогда об этом не мечтала, и в первую очередь обращала внимание на личные качества человека, а потом уже на все остальное.

"Я никогда не мечтала о муже футболисте. Я мечтала о надежном, любящем и достойном партнере. За такого я и вышла замуж. В первую очередь, надо смотреть на человека и его отношение к вам, а уже потом на статус, в котором он находится. Это и не только о мужчинах. Риски есть в любых отношениях, однако, я верю, что любовь сильнее обстоятельств", - отметила любимая Ефима.

Пара, как известно, воспитывает маленькую дочь. Футболист сделал предложение любимой в Париже. Анастасия делилась, что избранник сделал все возможное, чтобы в тот день она почувствовала себя "маленькой принцессой и особенной девушкой".

Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

Кроме того, избранница звезды футбола рассказала, что их семья имеет свои традиции и правила. Например, семья привыкла завтракать, обедать и ужинать вместе, а выходные - для них семейный день. Праздники в их семье проводятся в семейном кругу, а одно из ключевых правил - уважение друг к другу. Это Анастасия называет "основой основ", а также добавляет, что не менее важным является и качественно проведенное время вместе.

Ефим и Анастасия Конопли с дочкой (фото: instagram.com/iamkotikk)

К слову, в своих соцсетях Конопля охотно делится романтическими кадрами с любимым и показывает подробности их жизни. Время от времени она выставляет в блоге шикарные букеты и демонстрирует, как их семья проводит время на отдыхе. За страницей девушки в Instagram следят 11,5 тысяч подписчиков.

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)