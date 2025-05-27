Квиткову заметили на публике с Бражко: держались за руки и целовались (видео)

На днях защитник киевского "Динамо" Максим Дячук сыграл свадьбу со своей возлюбленной Марией Олейниковой.

На свадьбе друзей побывали также Бражко и Квиткова. Влюбленные сидели рядом, держались за руки, а в один момент футболист нежно поцеловал блогера в щеку.

В ответ Даша расцвела улыбкой - и выглядела действительно счастливой.

После появления видео в сети комментаторы уже не сомневаются - между Бражко и Квитковой нечто большее, чем просто дружба. Автор ролика вообще подписал его красноречиво: "Ну, теперь окончательное подтверждение".

С чего начались слухи о романе Квитковой с Бражко

Первым об отношениях Даши и Владимира заговорил инсайдер в комментарии для "РБК-Украина".

По его словам, пара вместе уже несколько месяцев - и, судя по всему, не слишком прячет свои чувства от посторонних глаз.

Говорят, именно футболист регулярно балует блогершу роскошными букетами, которыми она так любит делиться в Instagram.

Фаны уже давно подозревали роман, и поводов хватало: пара публикует фото с отдыха с таинственными партнерами, правда, лица - за кадром.

Квиткова засветила бойфренда в сторис (скриншот)

А однажды Даша "засветилась" в мужской рубашке, очень уж похожей на ту, что есть у футболиста.