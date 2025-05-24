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"Не нуждается в оправданиях": психолог высказалась о романе Квитковой с игроком "Динамо"

Суббота 24 мая 2025 20:02
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"Не нуждается в оправданиях": психолог высказалась о романе Квитковой с игроком "Динамо" Даша Квиткова и Вова Бражко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Пока Даша Квиткова и Владимир Бражко "держат интригу" и только подогревают слухи о своем романе, сеть активно обсуждает, подходит ли футболист блогерше и наоборот. Но что об этом могут сказать эксперты?

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) семейный психолог Анна Богомолец-Ланина рассказала, что думает о романе Квитковой с Бражко.

"В любой истории новых отношений - особенно, если речь идет о публичных людях - важно не забывать, что за заголовками стоят живые личности. Со своим опытом, болью, мечтами и правом на новый этап", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, в этой ситуации она видит момент, благодаря которому можно поговорить о естественности изменений. Окончание предыдущего этапа, новые знакомства, восстановление открытости к любви после сложного опыта - все это, отмечает психолог, говорит о взрослости, честности и внутренней работе.

Также она отметила, что в отношениях важны не разница в возрасте, мысли о прошлом или что-то еще. На самом деле следует думать о другом.

Даша Квіткова і Вова Бражко (коллаж: РБК-Україна)Квиткова и Бражко (коллаж: РБК-Украина)

"В паре важна не разница в возрасте или семейный бэкграунд, а способность быть рядом с другим человеком как с равным: эмоционально, ментально, по-человечески. История женщины, которая имеет ребенка и выбирает быть живой, любящей - не требует оправданий. Она нуждается в признании", - считает Анна.

Именно поэтому психолог призвала отказаться от шаблонов. Ведь сейчас все должны освободиться от стереотипов.

"Наше общество еще только учится принимать женщину не как роль, а как целого человека. И, возможно, именно такие истории - шанс увидеть, где мы все еще думаем шаблонами. И где уже готовы позволить себе больше свободы, тепла, себя настоящих", - резюмировала она.

Что известно о романе Квитковой с Бражко

Напомним, на днях анонимный инсайдер в комментарии РБК-Украина озвучил информацию о том, что блогер и футболист вместе уже несколько месяцев.

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", - заверил источник.

Ни 26-летняя Квиткова, ни 23-летний Бражко официально не подтвердили, что состоят в отношениях. Впрочем, после этого игрок "Динамо" подогрел слухи о романе с блогершей интересным фото.

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