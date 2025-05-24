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"Холостяк" заценил! Бывшая Цымбалюка ошарашила "жаркими" фото

Суббота 24 мая 2025 20:41
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"Холостяк" заценил! Бывшая Цымбалюка ошарашила "жаркими" фото Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Бывшая девушка Тараса Цымбалюка, блогерша Светлана Готочкина, поразила сеть смелыми фото. А сам новый "Холостяк" появился на ее странице и даже оценил "жаркие" кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Готочкиной.

Бывшая Цымбалюка ошарашила откровенными фото

Так, Светлана опубликовала целую серию соблазнительных кадров, на которых позировала в откровенной одежде или почти без нее. Она не только похвасталась глубоким декольте, но и позировала "ню".

Новые фото Готочкиной поразили сеть. В комментариях ее "засыпали" комплиментами", а среди тех, кто оставил лайк, можно заметить и Цымбалюка.

&quot;Холостяк&quot; заценил! Бывшая Цымбалюка ошарашила &quot;жаркими&quot; фотоНовый "Холостяк" заценил фото бывшей (скриншот)

Примечательно, что Тарас не лайкал все посты Светланы на протяжении всего времени после разрыва отношений. Он "появился" на странице бывшей недавно.

Кроме этого, Готочкина разместила новый пост в честь своего дня рождения.

"Сегодня мой день рождения. И прежде всего - я хочу сказать: я счастлива! Счастлива жить, дышать, любить, творить. Благодарна Богу за каждый день, за каждый опыт - и легкий, и тот, что ломал. Потому что именно он формировал, закалял, открывал новые смыслы. Все что я прошла, каждая встреча, каждый выбор, каждый поворот - не случайность. Все - до этого момента, где я могу сказать: мне хорошо быть собой", - написала она.

А в комментариях Цымбалюк публично поздравил ее с праздником. Судя по всему, после разрыва отношений они остались друзьями.

"С днем рождения, Светуся", - написал Тарас.

&quot;Холостяк&quot; заценил! Бывшая Цымбалюка ошарашила &quot;жаркими&quot; фотоЦымбалюк поздравил бывшую с днем рождения (скриншот)

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