Квіткову помітили на публіці з Бражко: трималися за руки й цілувалися (відео)

Днями захисник київського "Динамо" Максим Дячук зіграв весілля зі своєю коханою Марією Олейниковою.

На весіллі друзів побували також Бражко і Квіткова. Закохані сиділи поруч, трималися за руки, а в один момент футболіст ніжно поцілував блогерку в щоку.

У відповідь Даша розцвіла усмішкою - і виглядала справді щасливою.

Після появи відео в мережі коментатори вже не сумніваються - між Бражком і Квітковою щось більше, ніж просто дружба. Автор ролика взагалі підписав його промовисто: "Ну, тепер остаточне підтвердження".

З чого почалися чутки про роман Квіткової з Бражком

Першим про стосунки Даші та Володимира заговорив інсайдер у коментарі для "РБК-Україна".

За його словами, пара разом уже кілька місяців - і, судячи з усього, не надто ховає свої почуття від сторонніх очей.

Кажуть, саме футболіст регулярно балує блогерку розкішними букетами, якими вона так любить ділитися в Instagram.

Фани вже давно підозрювали роман, і приводів вистачало: пара публікує фото з відпочинку з таємничими партнерами, щоправда, обличчя - за кадром.

Квіткова засвітила бойфренда у сторіс (скріншот)

А одного разу Даша "засвітилася" в чоловічій сорочці, дуже вже схожій на ту, що є у футболіста.