"Уже не прячутся": Даша Квиткова закрутила роман с футболистом сборной Украины (эксклюзив)

26-летнюю блогершу Дашу Квиткову, которая после развода с Никитой Добрыниным неохотно говорит о личном, заметили в компании известного футболиста. Речь идет о 23-летнем Владимире Бражко.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) на условиях анонимности сообщил инсайдер.

Что известно о романе Квитковой и Бражко

Как отмечает источник, об отношениях Даши и Вовы в их окружении знают уже несколько месяцев.

Однако если сначала они пытались это скрывать, то сейчас все чаще появляются вместе в публичных местах. И поэтому их уже видели даже в продуктовых магазинах.

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", - уверяет инсайдер.

Кстати, сама Даша понемногу начала намекать на новые отношения, но делает это осторожно.

В ее Stories уже появлялись цветы, а сейчас она показалась рядом с избранником - правда, не стала "светить" его лицо.

Stories Квитковой (скриншот)

Впрочем, даже на этом фото можно заметить, что у избранника Квитковой есть татуировка на руке. А на странице Бражко есть фотография, где он позирует в светлой одежде (похожей на ту, в которой был мужчина рядом с Дашей).

Футболист Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Более того, на его руке есть тату, фрагмент которого и можно рассмотреть на Stories блогерши.

Тату Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Квиткова и Бражко подписаны друг на друга в Instagram. "Лайки" Даши можно заметить под постами футболиста.

И сам Владимир начал комментировать посты Даши. Это можно заметить под ее новыми фото.

Бражко на странице Квитковой (скриншот)

Личная жизнь Даши Квитковой

Блогерша стала известной благодаря проекту "Холостяк-10". Даша победила в финале и согласилась стать женой героя реалити - Никиты Добрынина. В 2021 году Квиткова родила первенца. Сына назвали Львом.

Квиткова и Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

Но в 2023 году стало известно, что отношения, построенные на "Холостяке", не продлятся "долго и счастливо". Квиткова объявила о разводе с Добрыниным, после чего прекратила говорить о личной жизни.

Кто такой Владимир Бражко

Владимир родился в Запорожье. Футболом начал заниматься с четырех лет в местной ДЮСШ "Металлург". В 13-летнем возрасте перешел в академию киевского "Динамо".

С 2019 года выступал за юношескую (U-19) и молодежную (U-21) команды столичного гранда. В сезоне 2021/22 сыграл 7 матчей и забил 3 гола в Юношеской лиге УЕФА. За первую команду "Динамо" дебютировал 14 апреля 2022 года в товарищеском матче против "Галатасарая".

Владимир Бражко (фото: facebook.com/fcdynamoua)

Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий. С 2020 года вызывается в молодежную сборную Украины, в составе которой стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы-2023.

Также Бражко регулярно вызывается Сергеем Ребровым в национальную сборную. В частности он участвовал в Евро-2024.

Зимой 2025 года активно ходили слухи о возможном переходе Бражко в английский клуб "Вулверхэмптон". Клуб АПЛ проводил переговоры с "Динамо" по трансферу опорного полузащитника, якобы предлагая руководству украинского клуба за молодого футболиста 20 млн евро.

Футболист Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Однако киевляне ответили отказом, мотивируя это тем, что Бражко на то время был стратегически важным для реализации амбиций "Динамо" на внутренней арене (в частности, попадание в ЛЧ в качестве чемпиона Украины).

Учитывая то, что "динамовцы" выиграли УПЛ, то можно предположить, что руководство "бело-синих" согласятся продать Владимира уже этим летом.

Сейчас, если верить спортивным СМИ, им интересуются клубы английской Премьер-лиги (в частности "Борнмут", где выступает бывший игрок "Динамо" Илья Забарный), испанской Ла Лиги и итальянский "Милан".

Таким образом, возможно, уже совсем скоро в социальных сетях Квитковой станет больше контента из какой-то из этих европейских стран.