ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Молодша дочка короля прийшла в школу в українській вишиванці (фото)

STYLERЖиття    04.09.2019 - 08:23
Молодша дочка короля прийшла в школу в українській вишиванці (фото)
Дочка короля Бельгії пішла в школу у вишиванці (Колаж РБК-Україна)

Користувачі соцмереж прийшли в захват від маленької принцеси

Молодша дочка короля Бельгія, 11-річна Елеонора, прийшла в школу в білій вишиванці з червоно-чорним візерунком. Про це повідомили на сторінці прес-служби Посольства України в Королівстві Бельгія в соціальній мережі Facebook.

Молодша дочка короля прийшла в школу в українській вишиванці (фото)

Король Бельгії з донькою (фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium)

Як видно на фотографіях, які опублікували в соціальних мережах, молодша дочка короля Філіпа, 11-річна принцеса Елеонора, прийшла в школу разом з батьком в українській вишиванці. Як доповнення до свого образу юна принцеса вибрала звичайні чорні штани і білі кеди.

Молодша дочка короля прийшла в школу в українській вишиванці (фото)

Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

Користувачі соціальних мереж оцінили стиль маленької принцеси і відзначили, що їм дуже приємно, що маленька дівчинка з Бельгії таким чином висловила свою симпатію до України.

  • Прекрасний одяг! Наші постаралися з подарунком?
  • Вітаю! Гарні, чемні діти, а у вишиванці – красуня. Дякую. З повагою!
  • Їй йде, красива дівчинка!
  • Розумничка, оцінила справжнє народне мистецтво! Вишиванка – це так красиво, тому що зроблено з любов'ю. Мистецтво – вище політики, воно належить світові.
  • І скандал ніхто не влаштовував.
  • Відзначив – на фото король і королева спокійно йдуть по вулицях міста і ведуть дітей до школи.

Молодша дочка короля прийшла в школу в українській вишиванці (фото)Молодша дочка короля прийшла в школу в українській вишиванці (фото)

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком.

А також розповідали про те, що син президента Володимира Зеленського пішов у перший клас – де буде вчитися Кирило.

Оцінки не головне: Зеленський дав напуття першачкам У вузькій спідниці та на підборах: Ані Лорак повела дочку в школу (фото)
Новини України День знаний
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся