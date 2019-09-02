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У вузькій спідниці та на підборах: Ані Лорак повела дочку в школу (фото)

STYLERЖиття    02.09.2019 - 16:18
У вузькій спідниці та на підборах: Ані Лорак повела дочку в школу (фото)
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак зробила напуття для своєї дочки перед початком навчального року

Ані Лорак, відома українська співачка, що живе і виступає в Росії, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію зі своєю дочкою, яку вона відвела в перший клас.

На знімку Ані Лорак, яка одягла вузьку довгу спідницю і гостроносі туфлі на високому каблуці, обіймає свою дочку Софію. Де саме дочка співачки пішла в школу – не вказується. У підписі до фото Ані Лорак привітала всіх з Днем знань.

"З святом дорогі дітки та батьки! З днем знань! Будемо вчитися! Будемо ставати краще!" – написала артистка.

У вузькій спідниці та на підборах: Ані Лорак повела дочку в школу (фото)

Фото: instagram.com/anilorak

Схожа фотографія з Софією з'явилася і на сторінці в Instagram колишнього чоловіка співачка Мурата Налчаджіоглу.

У вузькій спідниці та на підборах: Ані Лорак повела дочку в школу (фото)

Фото: instagram.com/muratnalca

В коментарях до посту Ані Лорак користувачі побажали Софії вдалого навчального року та привітали її з тим, що вона тепер школярка.Крім того, користувачі відзначили, що фотографія виглядає не зовсім природною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фанати зробили зауваження Ані Лорак за її зовнішній вигляд.

А також розповідали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальників за те, що вийшла у світ з новим бойфрендом. Її новим обранцем став Єгор Гліб, екс-чоловік української співачки Tayanna.

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