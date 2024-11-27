Ксению Мишину после языкового скандала "убрали" с украинского ТВ

Так, фолловеры поинтересовались у Ксении, когда ждать новый сезон проекта "Я люблю Украину".

Выяснилось, что фаны больше не увидят Мишину в этом шоу. Причину звезда называть не стала.

"Меня больше там не будет", - написала артистка.

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Также Ксения оставила работу на телеканале "Мы Україна+", где она вместе с шоуменом Юрием Ткачом была ведущей утренней программы "Прокидайся".

Об этом стало известно 23 ноября из сообщения на официальной странице проекта в Instagram.

Причины, по которым ведущие прекратили сотрудничество, пока не разглашаются.

Украинский Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?" высказал мнение, что причиной увольнения знаменитости с телеканала ТЕТ могла стать культура отмены.

"Мишину таки попросили на выход из ТЕТ. Она больше не будет ведущей "Я люблю Украину". Культура отмены все же иногда работает", - говорится в посте.

Вероятная причина увольнения Ксении Мишиной с ТВ

В начале ноября актриса попала в скандал, когда уклонилась от общения с журналисткой, которая поинтересовалась ее резонансным интервью на русском языке.

Это видео появилось в марте на ее странице в Instagram. После волны негативных отзывов в соцсетях Ксения закрыла возможность оставлять комментарии под этой записью.

"Вы были на отдыхе и давали интервью на русском языке. Почему?", - спросила у артистки журналистка.

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"Давайте мы не будем об этом говорить. Ну серьезно - вы хотите об этом поговорить?", - ответила Мишина, после чего убежала.

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