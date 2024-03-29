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Ксения Мишина снова заговорила на русском и попала в скандал: детали

Пятница 29 марта 2024 10:54
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Ксения Мишина снова заговорила на русском и попала в скандал: детали Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ксения Мишина попала в языковой скандал. Так, чтобы охватить "международную аудиторию", знаменитость вместе с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем записала подкаст на русском.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Подробности

Скандальное интервью вышло на канале фитнес-инструктора Мишиной.

Мужчина, судя по его соцсетям, украинец, который давно живет за границей и работает на международную аудиторию.

Стоит отметить, что название подкаста - англоязычное: Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Подписи к фото и видео, описание к нему, также.

Однако в подкасте разговор ведется на русском.

В комментариях под роликом пользователи возмутились языком общения двух украинцев.

Сеть также разозлил тот факт, что Ксения является ведущей программы "Я люблю Украину", которую канал ТЕТ позиционирует как "самое патриотичное шоу о нашей великой непокоренной стране".

К слову, после негативной реакции пользователей комментарии к интервью на YouTube-канале "BODYMAKER" и Instagram-страницах Мишиной и Пилькевича решили выключить.

Ксения Мишина снова заговорила на русском и попала в скандал: детали

Ксения Мишина и Сергей Пилькевич (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Недавно мы рассказывали, что Полякову с дочерью Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако.

Также мы рассказывали, что Лилию Ребрик раскритиковали за выбор не украинского имени для новорожденной дочери.

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