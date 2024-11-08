ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мишина убежала от журналистки после вопроса о Крыме и русском языке (видео)

Пятница 08 ноября 2024 07:26
UA EN RU
Мишина убежала от журналистки после вопроса о Крыме и русском языке (видео) Ксения Мишина (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Любовь Блажко

Ксения Мишина, которая попадает в скандалы из-за русского языка, на этот раз также ушла от ответов на ряд вопросов. Звезда украинских фильмов и сериалов не захотела обсуждать тему своих родителей в Крыму и использование русского языка.

Что именно сказала знаменитость, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Ранок у великому місті" на ICTV".

Ксения Мишина убежала от журналистки

Звезда резко ответила журналистке, когда та спросила, не планирует ли ее мама выезжать из оккупированного Крыма.

Мишина сказала: "Давайте мы не будем задавать такие провокационные вопросы".

Следующий вопрос также оказался для актрисы неприятным, и она совсем решила прекратить диалог.

Интервьер вспомнила скандальный подкаст, вышедший весной 2023 года. Тогда актриса дала интервью на русском языке фитнес-тренеру Сергею Пилькевичу на Бали. Это вызвало волну критики из-за использования русского языка в то время, когда в Украине продолжается полномасштабная война.

Когда журналистка затронула эту тему, Мишина отказалась отвечать, сказав: "Мы не будем об этом говорить. Серьезно, вы хотите об этом поговорить?".

Мишина убежала от журналистки после вопроса о Крыме и русском языке (видео)Мишина убежала от журналистки после вопроса о Крыме и русском языке (видео)Мишина убежала от журналистки после вопроса о Крыме и русском языке (видео)скриншоты из интервью

Напомним, после критики за подкаст на русском языке Мишина закрыла комментарии под соответствующим постом. Годом ранее, в 2022 году, актриса высказывала свое мнение касательно языкового вопроса.

"Если ты русскоязычный украинец, то ты теперь не украинец? Я чувствую злобу и возмущение к людям, которые делят нас в такое время. Если у тебя половина жизни на русском, это не значит, что ты недостоин элементарной услуги", - писала знаменитость в Instagram.

Напомним, Мишина родилась в Севастополе, и ее родители до сих пор живут в оккупированном Крыму. Ранее она говорила, что родные не захотели покидать свой дом после захвата Крыма российскими войсками. Поэтому теперь семья встречается на "нейтральной территории" и планирует совместный отдых за границей.

В марте мы писали, что Мишина стала жертвой мошенников.

Также ранее Мишина впервые призналась, что в детстве стала жертвой учителя-педофила.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ксения Мишина Звезды шоу-бизнеса Актриса
NEWS
Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки