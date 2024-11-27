Известная актриса откровенно рассказала о сотрудничестве с россиянами: "Приходили на площадку пьяными"

Украинская актриса театра и кино Екатерина Вишневая рассказала, как она работала на съемочных площадках с россиянами до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью изданию Oboz.ua.

Актрисе в свое время пришлось столкнуться с неадекватным поведением российских коллег. Они могли не только обесценивать работу украинских артистов, но и позволяли себе приходить на съемочную площадку в нетрезвом состоянии.

"Хочу заметить, что подчеркнуть твою неполноценность, обесценить в работе - таким с удовольствием занимались молодые актеры. Старшие этого не делали. Почему такое происходило? Много денег на общие проекты давали россияне - это не секрет. Они и требовали, чтобы их актеры снимались в главных ролях. Но бюджета на хороших артистов не хватало. Поэтому давайте хоть каких-нибудь, но чтобы русских. Иногда - без достаточного опыта. И понятно, что украинские актеры, игравшие второстепенные роли, выглядели лучше", - отметила Вишневая.

Екатерина Вишневая (фото: instagram.com/viviwenka)

Далее она продолжила, что артисты из РФ, чтобы подчеркнуть свой статус открыто оскорбляли украинских коллег.

"Один актер позволял себе уходить со съемочной площадки, когда во время совместной с ним сцены по сценарию снимали меня. Обычно партнер в таких случаях остается, подыгрывает. А он просто разворачивался и уходил, бросая через плечо: "Со штативом поработаешь". Я ему делала замечания, но ни один человек меня не поддержал - ни режиссер, ни операторы, ни продюсеры. И это так поражало", - рассказала актриса.

"Российские актеры могли позволять себе приходить на площадку пьяными. Особенно "упорных" откачивали капельницами. Я знаю случаи, когда после смены некоторых просто закрывали в гостиничных номерах, чтобы не напились. А они выпрыгивали через окна, ломали ноги и шли бухать. Однако их все равно продолжали снимать только потому, что они из Москвы", - рассказала Вишневая.

Также она отметила, что один ее знакомый режиссер, которое долгое время жил в Украине и надеялся получить украинский паспорт, вернулся обратно в Россию и теперь спокойно снимает пропагандистское кино. А когда Вишневая рассказала ему о всех ужасах, которые украинцы переживают во время ракетных атак, он ответил ей, что не может ее публично поддержать, так как боится за себя и свою семью.

"Я маленький человек, ничего не решаю" - так они любят говорить. Слушай, маленький человек, иди в ж*пу. Мы с Майдана все решаем. И не будем жить так, как не хотим. А вы - гниль. Приезжали сюда, роскошествовали, ели икру ложками. А вернувшись назад, поджали хвосты", - подытожила артистка.

Актриса рассказала, как снималась с российскими коллегами (фото: instagram.com/viviwenka)

Кто такая Екатерина Вишневая

Будущая актриса родилась в Кривом Роге. В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

С 2004 года - актриса Киевского центра современного искусства "Дах", ведущая актриса столичного театра "Золотые ворота".

Сыграла в популярных украинских сериалах "Не зарікайся", "Село на мільйон", "Жіночий лікар", "Хороший хлопець", "Голова", "Просто Надія".

Замужем за актером Молодого театра Олегом Москаленко (получил известность после фильма "Дикое поле"), который сейчас служит в рядах ВСУ. Вместе пара воспитывает дочку Варвару.

Екатерина Вишневая (фото: instagram.com/viviwenka)