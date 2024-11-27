Ксенію Мішину після мовного скандалу "прибрали" з українського ТБ

Українська акторка Ксенія Мішина звільнилася з телеканалу ТЕТ, на якому вела шоу "Я люблю Україну".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, фоловери поцікавилися у Ксенії, коли чекати на новий сезон проєкту "Я люблю Україну".
З'ясувалося, що фани більше не побачать Мішину у цьому шоу. Причину зірка називати не стала.
"Мене більше там не буде", - написала артистка.
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Також Ксенія залишила роботу на телеканалі "Ми Україна+", де вона разом із шоуменом Юрієм Ткачем була ведучою ранкової програми "Прокидайся".
Про це стало відомо 23 листопада з допису на офіційній сторінці проєкту в Instagram.
Причини, через які ведучі припинили співпрацю, наразі не розголошуються.
Український Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?" висловив думку, що причиною звільнення знаменитості з телеканалу ТЕТ могла стати культура скасування.
"Мішину таки попросили на вихід із ТЕТ. Вона більше не буде ведучою "Я люблю Україну". Культура скасування все ж інколи працює", - ідеться в пості.
На початку листопада акторка потрапила у скандал, коли ухилилася від спілкування з журналісткою, яка поцікавилася її резонансним інтерв'ю російською мовою.
Це відео з’явилося в березні на її сторінці в Instagram. Після хвилі негативних відгуків у соцмережах Ксенія закрила можливість залишати коментарі під цим записом.
"Ви були на відпочинку й давали інтерв'ю російською мовою. Чому?", - запитала в артистки журналістка.
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"Давайте ми не про це говоритимемо. Ну серйозно - ви хочете про це поговорити?", - відповіла Мішина, після чого втекла.
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