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Кейт і Вільям остаточно відхрестилися від Меган і Гаррі: що сталося

STYLERЖиття    27.08.2019 - 19:48
Кейт і Вільям остаточно відхрестилися від Меган і Гаррі: що сталося
Меган Маркл з принцом Гаррі і принц Вільяма з Кейт Міддлтон (фото: royal.gov.uk)

Кейт Міддлтон і принц Вільям поставили крапку в ділових відносинах з Меган Маркл і принцом Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі остаточно розійшлися з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Нещодавно стало відомо, що благодійний фонд, колись заснований братами, тепер остаточно перейменований - ім'я герцогів Сассекських більше не значиться в назві організації. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Так, про вихід Меган і Гаррі з Королівського фонду стало відомо ще влітку цього року. Герцоги Сассекські оголосили, що будуть створювати свою власну організацію.

Тепер же герцоги Кембриджські юридично перейменували організацію під назвою "Королівський фонд герцога і герцогині Кембриджської і герцога і герцогині Сассекської" (англ. The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex), прибравши з назви герцогів Сассекських.

Кейт і Вільям остаточно відхрестилися від Меган і Гаррі: що сталося

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: royal.gov.uk)

Наголошується, що це останній крок у відділенні Гаррі і Меган від спільної благодійної організації.

Нагадаємо, брати створили Королівський фонд у 2009 році і Кейт Міддлтон приєдналася до нього через два роки після того, як вийшла заміж за Вільяма. З тих пір герцогиня Кембриджська грає ключову роль в його роботі.

А Меган Маркл вперше приєдналася до тріо напередодні весілля з принцом Гаррі.

Варто відзначити, що Королівський фонд ще не поновив назву на своєму веб-сайті і не прибрав з заголовного фото знімки Меган і Гаррі.

Кейт і Вільям остаточно відхрестилися від Меган і Гаррі: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган і Гаррі в липні офіційно зареєстрували свою власну благодійну організацію - Королівський фонд Сассекських (The Sussex Royal Foundation).

Ця новина стала ще одним свідченням розколу між братами, який почався разом зі стосунками Гаррі і Маркл. Тоді Вільям висловив Гаррі невдоволення тим, що той "поспішає" пов'язувати себе узами з Меган Маркл.

Останнім доказом сварки між колись дружними братами стало те, що герцоги Кембриджські і Сассекські відправилися у відпустку в Шотландію не тільки у різний час, але й оселилися в різних будинках.

Крім того, Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом нещодавно дали урок лицемірному вчинку Меган і Гаррі з приватними перельотами, полетівши в Шотландію комерційним рейсом.

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