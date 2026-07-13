Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, - министр обороны Польши

Все пригодные для военной службы молодые украинцы должны находиться в Украине и участвовать в ее обороне от российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире TVP Info .

Польский министр выразил недовольство поведением некоторых украинских граждан за границей. Он отметил, что разъезжать на автомобилях за миллионы злотых во время войны неправильно.

"Все молодые, пригодные к боевым действиям, украинцы должны быть в Украине и там служить родине", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

В то же время глава Минобороны Польши раскритиковал местных ультраправых политиков и оппозиционную партию "Право и справедливость". По его словам, они подогревают опасные антиукраинские настроения.

"Посмотрите, до чего мы дошли сегодня: народ, который заслуживает Нобелевской премии мира - Польша, поляки - за то, что открыли свои сердца и двери своих домов, не создавая лагерей для беженцев, приняли 3 миллиона беженцев. А сегодня этот взорвавшийся фанатизм превратился в что-то просто очень опасное", - заявил он.

Напомним, в июле Европейская комиссия должна представить самые масштабные с 2022 года изменения директивы о временной защите украинских беженцев.

По информации СМИ, право на временную защиту могут увязать с наличием специальной справки о немобилизации, которую будут выдавать уполномоченные органы Украины.