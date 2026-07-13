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Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, - министр обороны Польши

17:21 13.07.2026 Пн
2 мин
Косиняк-Камыш недоволен поведением некоторых украинцев за границей
aimg Валерий Ульяненко
Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, - министр обороны Польши Фото: Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
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Все пригодные для военной службы молодые украинцы должны находиться в Украине и участвовать в ее обороне от российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире TVP Info.

Польский министр выразил недовольство поведением некоторых украинских граждан за границей. Он отметил, что разъезжать на автомобилях за миллионы злотых во время войны неправильно.

"Все молодые, пригодные к боевым действиям, украинцы должны быть в Украине и там служить родине", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

В то же время глава Минобороны Польши раскритиковал местных ультраправых политиков и оппозиционную партию "Право и справедливость". По его словам, они подогревают опасные антиукраинские настроения.

"Посмотрите, до чего мы дошли сегодня: народ, который заслуживает Нобелевской премии мира - Польша, поляки - за то, что открыли свои сердца и двери своих домов, не создавая лагерей для беженцев, приняли 3 миллиона беженцев. А сегодня этот взорвавшийся фанатизм превратился в что-то просто очень опасное", - заявил он.

Напомним, в июле Европейская комиссия должна представить самые масштабные с 2022 года изменения директивы о временной защите украинских беженцев.

По информации СМИ, право на временную защиту могут увязать с наличием специальной справки о немобилизации, которую будут выдавать уполномоченные органы Украины.

РБК-Украина также писало, что для украинцев, планирующих возвращение из-за границы, заработала специальная платформа "Додому".

Сервис помогает сформировать пошаговый план возвращения, в частности, по поиску жилья, трудоустройству, оформлению документов и устройству детей в учебные заведения.

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