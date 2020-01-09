Зеленському повідомили кілька версій причин авіакатастрофи в Ірані

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані. Про це повідомляє пресс-службу Офісу президента.

Зазначається, що відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. На робочій нараді під головуванням президента наголошувалося, що поки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

Іран висловив готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

"Проводиться робота з родичами українців, які загинули в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов’язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати", - йдеться у повідомленні.

Також, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

Зеленський 9 січня проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

"О 3:30 ранку в Ірані здійснив посадку борт із 45 українськими фахівцями різних галузей, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф", - зазначили в ОПУ.

Нагадаємо, арезидент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані.

Як відомо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

За словами речника МВС Артема Шевченка, українські правоохоронці та експерти компанії Boeing, за погодженням з іранською стороною, можуть брати участь у розслідуванні причини катастрофи лайнера Boeing-737.