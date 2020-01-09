ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: стало известно, откуда на обломках странные повреждения

STYLERПроисшествия    09.01.2020 - 08:23
Крушение самолета МАУ в Иране: стало известно, откуда на обломках странные повреждения
Украинский самолет МАУ разбился в Иране (Фото: коллаж: РБК-Украина)

Украина отрабатывает несколько версий причин катастрофы Boeing-737 МАУ

Катастрофа украинского самолета в Иране 8 января унесла жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе и 11 украинцев. Boeing-737 авиакомпании МАУ рейса 752 "Тегеран - Киев" по предварительной причине мог рухнуть по причине возгорания двигателя из-за технической неисправности.

После трагедии озвучивались мнения о возможном попадании в лайнер ракеты при обстреле иранскими военными американской базы в Ираке, что произошло ранее - перед вылетом самолета. Но Тегеран подобную информацию опровергает.

Также в сети появились снимки, на которых видны на фюзеляже "Боинга" типичные пробоины, которые по мнению некоторых экспертов характерны для поражающих элементов.

В то же время авиационный эксперт Владимир Попов развенчал данные объяснения повреждений на корпусе рухнувшего самолета, внешне похожих на отверстия от осколков взрывчатки.

Крушение самолета МАУ в Иране: стало известно, откуда на обломках странные повреждения

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, обломки фюзеляжа (фото: соцсети)

"Там горная местность. Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и кажется, что это воздействие поражающих элементов", - подчеркнул он.

Версию с терактом специалист считает маловероятной.

В Офисе президента Украины заявили, что отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. На рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

В МАУ заявили, что Boeing-737 был один из лучших самолетов, последнюю проверку прошел 6 января 2019 года. На лайнере был усилен экипаж и ошибка пилотов исключена.

Зеленский обратился к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране Bellingcat проверит версию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаСамолет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь