ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева може проігнорувати хрещення сина Меган Маркл: названа причина

STYLERПерсони    18.06.2019 - 09:53
Королева може проігнорувати хрещення сина Меган Маркл: названа причина
Меган Маркл готується до хрестин сина - королева може не прийти (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі похрестять малюка Арчі в каплиці Святого Георгія

Меган Маркл і принц Гаррі збираються охрестити свого первенця Арчі Харрісона Маунтбеттена-Віндзора на початку липня. Королева Єлизавета швидше за все не буде присутньою при таїнстві. Про це пише Express.co.uk.

Офіційне підтвердження про те, що королева проігнорує важливу подію в житті її правнука, яка відбудеться в каплиці Святого Георгія, зробив і Кенсінгтонський палац.

Виходячи з цієї інформації журналісти звірилися з календарем Єлизавети II і назвали передбачувану дату хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі.

Королева може проігнорувати хрещення сина Меган Маркл: названа причина

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Так, причиною відсутності Її Величності стане те, що вона буде виконувати королівські обов'язки. 3 липня королева буде знаходитися за сотні миль від Віндзора, тому що вона буде приймати гостей в саду у своїй офіційній резиденції в Шотландії, Холірудхаус в Единбурзі.

А 9 липня, вона повинна відвідати графство Кембріджшир, на сході Англії, що також ускладнить їй відвідування каплиці Святого Георгія.

Королева може проігнорувати хрещення сина Меган Маркл: названа причина

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

Відзначимо, що в минулому році Єлизавета II також пропустила хрещення принца Луї, третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Також в день релігійного обряду до Великобританії з Лос-Анджелеса швидше за все прилетить мати Меган Доріа Регланд.

Нагадаємо, головний редактор Vogue озвучив ім'я найстильнішої дами в королівській сім'ї.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі показали нове фото малюка Арчі. В мережі не вщухають суперечки, на кого схожий первенець герцогів Сассекських.

Вкрали дитину у блогерів: в мережі скандал з новим фото сина Меган Маркл Королевська інтрижка: принц Гаррі зраджував Маркл із моделлю
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся