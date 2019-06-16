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Мамине обличчя і татове волосся: Меган Маркл показала нове фото сина

STYLERПерсони    16.06.2019 - 15:53
Мамине обличчя і татове волосся: Меган Маркл показала нове фото сина
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл присвятила публікацію знімка малюка Арчі Міжнародному дню батька

Меган Маркл і принц Гаррі опублікували на своїй Instagram-сторінці нове фото їх первістка Арчі Харрісона, який народився 6 травня 2019 року.

Публікацію знімка Меган Маркл присвятила Міжнародному дня батька, який святкують у всьому світі, в тому числі і в Україні, в третю неділю червня.

"З днем батька! І бажаємо особливого першого Дня батька герцога Сассекському", - написано на офіційній сторінці Меган і Гаррі.

Мамине обличчя і татове волосся: Меган Маркл показала нове фото сина

Меган Маркл показала нове фото сина Арчі (instagram.com/sussexroyal)

На знімку видно лише верхню частину обличчя Арчі, нижня прикрита татовою рукою. Тим не менш фолловери королівської пари вже встигли визначити, на кого схожий Арчі.

"Мамине обличчя і татові волосся, я думаю", - зауважив підписник Меган і Гаррі.

"Копія Меган", - погодився ще один юзер.

Мамине обличчя і татове волосся: Меган Маркл показала нове фото сина

Меган Маркл показала нове фото сина Арчі (скрін: instagram.com/sussexroyal)

"Я теж це помітила! А ще мені здається, у нього очі Гаррі", - написала прихильниця королівської пари.

"Я згодна, у нього руде волосся", - побачила схожість з Гаррі ще одна коментаторка.

"Схожий на принца Гаррі в дитинстві", - написав фолловер.

Мамине обличчя і татове волосся: Меган Маркл показала нове фото синаМамине обличчя і татове волосся: Меган Маркл показала нове фото сина

Меган Маркл показала нове фото сина Арчі (скрін: instagram.com/sussexroyal)

Як повідомлялося раніше, Маркл і Міддлтон знову в сварці. Світський оглядач Роб Шутер вважає, що причина рішення Маркл покинути Великобританію криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

Також ми писали про те, що принц Гаррі помирився з братом - принцом Вільямом, хоча чутки про ворожнечу між ними не вщухали з початку року.

Нагадаємо, що Меган Маркл з певних причин незадоволена королівської життям.

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