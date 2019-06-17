Ніхто не одружується на акторках: принц Чарльз був проти шлюбу з Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл була не самою підходящою парою для онука принца Чарльза

Меган Маркл була небажаною в королівському палаці і принца Гаррі намагалися зупинити від необдуманого кроку майже всі члени королівської сім'ї. Про це пише видання The Sun.

Практично всі члени королівської сім'ї поспілкувалися з принцом Гаррі напередодні його заручин і спробували його переконати. Вони приводили йому різні аргументи, по якім американська актриса – не найкраща пара для спадкоємця королівського престолу.

Принц Вільям питав брата про те, чи не поспішає він зі своїм рішенням одружитися.

"Здається, все йде занадто швидко. Ти впевнений?" – запитав старший брат принца Гаррі.

Також проти цього шлюбу був і дід принца Гаррі, принц Чарльз, з яким у герцога Сассекського прекрасні відносини. Він спробував поговорити з онуком у той час, коли його роман з актрисою Меган Маркл став надбанням громадськості. Принц Чарльз порадив внуку бути дуже обережним у стосунках з Меган Маркл.

"Не зв'язуйся з актрисами, на них ніхто не одружується", - сказав принц Чарльз.

Меган Маркл, принц Гаррі, королева Єлизавета і принц Чарльз з маленьким Арчі.

Проте принц Гаррі не послухав своїх родичів і встав на захист Меган Маркл. Він спробував переконати родичів, що у них справжня любов і вона стане прекрасною дружиною і матір'ю.

Цілком імовірно, що принц Единбурзький змирився з вибором свого онука, так як в тексті свого привітання в Instagram герцоги Сассекські назвали його лагідно "дідусем".

А під час першої фотосесії з новонародженим Арчі він засвітився одним з перших, поряд з королевою Єлизаветою і матір'ю Меган Маркл. І як зазначила пізніше герцогиня Сассекська, принц Чарльз став одним з перших членів королівської родини, хто побачив новонародженого малюка.

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