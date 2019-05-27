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Хто може стати хрещеним батьком сина Меган Маркл: головні претенденти

STYLERПерсони    27.05.2019 - 20:01
Хто може стати хрещеним батьком сина Меган Маркл: головні претенденти
Меган Маркл народила сина 6 травня (фото: Getty Images)

Стали відомі імена ймовірних кумів Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі активно шукають хрещених для свого сина Арчі, який народився 6 травня. Британські журналісти вже озвучили імена основних претендентів у куми герцогів Сассекських.

Хто може стати хрещеним батьком сина Меган Маркл: головні претенденти

Меган Маркл, принц Гаррі і їх син Арчі (фото: Getty Images)

Як пише газета Ехргеѕѕ.co, найбільш імовірна кандидатура на роль хресної матері Арчі - канадський стиліст Джессіка Малруні, яку вважають найкращою подругою Меган Маркл. Також на почесну "посаду", за словами журналістів, претендують дизайнер Міша Нону, телеведуча Гейл Кінг і сестра принцеси Діани Джейн Феллоуз (баронеса Феллоуз).

А хрещеним батьком Арчі з великою ймовірністю може стати Маркус Андерсон. 42-річного креативного директора Soho House називають "другою за значимістю людиною у житті Меган". Крім того, на роль хрещеного претендує також близький друг і однокласник принца Гаррі Чарлі ван Штаубензі.

ЗМІ не виключають і того, що хрещеними Арчі можуть стати Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Раніше, до речі, преса називала головним претендентом на роль хрещеного батька сина Меган Маркл і принца Гаррі Джорджа Клуні. Правда, сам голлівудський актор не так давно категорично відкинув цю можливість.

Нагадаємо, нещодавно журналісти запідозрили, що у Меган Маркл і Джорджа Клуні був роман.

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