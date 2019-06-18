Королева может проигнорировать крещение сына Меган Маркл: названа причина

Меган Маркл готовится к крестинам сына - королева может не прийти (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри покрестят сына в часовне Святого Георгия

Меган Маркл и принц Гарри собираются покрестить своего первенца Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора в начале июля. Королева Елизавета скорее всего не будет присут ствовать при таинстве. Об этом пишет Express.co.uk.

Официальное подтверждение о том, что королева проигнорирует важнейшее событие в жизни ее правнука, которое состоится в часовне Святого Георгия, сделал и Кенсингтонский дворец.

Исходя из этой информации журналисты сверились с календарем Елизаветы II и назвали предполагаемую дату крещения сына Меган Маркл и принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Так, причиной отсутствия Ее Величества станет то, что она будет выполнять королевские обязанности. 3 июля королева будет находиться за сотни миль от Виндзора, потому что она будет принимать гостей в саду в своей официальной резиденции в Шотландии, Холирудхаус в Эдинбурге.

А 9 июля, она должна посетить графство Кембриджшир, на востоке Англии, что также затруднит ей посещение часовни Святого Георгия.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

Отметим, что в прошлом году Елизавета II также пропустила крещение принца Луи, третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Также в день религиозного таинства в Великобританию из Лос-Анджелеса скорее всего прилетит мать Меган Дориа Рэгланд.

Напомним, главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото малыше Арчи. В сети не утихают споры, на кого же похож первенец герцогов Сассекских.