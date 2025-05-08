Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.

Что известно о новом Папе

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Он - американо-перуанский куриальный кардинал, августинец. Генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года.

В 2023 году Франциск сделал его кардиналом и назначил главой дикастерии по делам епископов, что является влиятельной должностью, ответственной за выбор новых епископов.

Он поддерживал позицию Папы Франциска относительно допущения разведенных и повторно женатых католиков к Святому Причастию.

Что касается вопроса благословения однополых пар, то выразил сдержанную поддержку инициативы Франциска разрешить это священникам.

Накануне конклава его продвигали как "компромиссного кандидата" на папский престол.