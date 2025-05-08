Папа Лев XIV впервые обратился к верующим: что сказал понтифик
Новый Папа Римский Лев XIV благословил верующих во время своей первой речи. Пожелал мира и единения всему миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление понтифика.
После избрания Папой Римским Лев XIV вышел на балкон собора Святого Петра, чтобы обратиться к верующим, собравшимся на площади в Риме.
Поздравить нового понтифика пришли более 100 000 человек. Нового Папу они встретили аплодисментами.
Папа Лев XIV был тронут теплой встречей. А первые слова нового понтифика были о мире.
"Мир вам всем. Братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго Пастыря, который отдал свою жизнь за Господа. И я хочу, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца, объединило ваши семьи и соединило всех, всех людей и всю землю. Мир вам. Это мир воскресшего Христа - разоруженный и разоружающий, смиренный и выносливый. И он происходит от Бога, который безусловно любит каждого из нас", - заявил Папа.
Благословение от Папы
В своей речи Папа Лев XIV благословил верующих и вспомнил покойного Папу Франциска. Он отметил, что тот "свое благословение пролил на весь мир".
"Пусть это благословение сопровождает нас: Бог любит нас. Бог любит каждого из вас. И грех не будет иметь над нами власти. Мы все в руках Божьих. И одновременно без страха соединяемся со Святым Богом и друг с другом", - добавил Папа.
Мир и единение
Понтифик также призвал всех людей двигаться вперед с любовью и "строить мосты".
"Мир нуждается в вашем свете. Человечество нуждается в нем как в мосте, чтобы добраться до Бога и достичь Божьей любви. Помогайте нам, помогайте друг другу строить мосты - через диалог, через встречи - и все мы должны быть одним народом, живущим в мире", - добавил Папа Лев XIV.
Также понтифик поблагодарил всех кардиналов, которые избрали его новым Папой Римским.
Новый Папа Римский
Напомним, сегодня конклав кардиналов избрал Папой Римским американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.
Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Он - американо-перуанский куриальный кардинал, августинец. Генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года.
В 2023 году Франциск сделал его кардиналом.
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