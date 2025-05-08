Новый Папа Римский – Роберт Френсис Прево. Что о нем известно

Сегодня конклав избрал новым Папой Римским Роберта Френсиса Прево. 69-летний кардинал, известный своим многолетним миссионерским служением в Перу, стал первым за всю историю Папой из США. Прево выбрал себе имя Лев XIV, наследуя понтифика, который имел особое отношение к украинцам.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о новом Папе Римском.

Главное:

Кто такой Роберт Фрэнсис Прево?

Каким был путь понтифика в Ватикан?

Какие основные достижения и взгляды Прево?

В чем особенность имени нового Папы и при чем здесь Украина?

Биография Папы Римского

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, штат Иллинойс, США.

В 1977 году он поступил в семинарию Ордена Святого Августина. Впоследствии получил степень бакалавра наук по математике Виллановского университета, степень магистра богословия Католического богословского союза в Чикаго, а также лицензиат и докторат по каноническому праву Папского колледжа Святого Фомы Аквинского в Риме.

После рукоположения в священники в 27 лет, карьера Прево была тесно связана с миссионерской деятельностью в Перу, куда он отправился в 1985 году.

Там он был канцлером Территориальной прелатуры Чулуканас. С 1987 по 1988 вернулся в Соединенные Штаты, где занимался вопросами миссий в августинской провинции Чикаго.

Однако уже в 1988 году он снова отправился в Перу, где в течение десяти лет руководил августинской семинарией в Трухильо, преподавал каноническое право в епархиальной семинарии и выполнял различные другие обязанности, включая служение приходским священником, епархиальным чиновником и судебным викарием. Прево даже получил гражданство Перу.

Фото: Прево много лет прожил в Перу (Getty Images)

В 1999 вернулся в Чикаго, а через 2 года его избрали генеральным приором (настоятелем) августинского ордена, и он успешно прослужил на этом посту два срока подряд.

В 2014 Папа Франциск назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу, а в 2015-м был возведен в сан епископа этой епархии.

Также занимал должности вице-президента и члена постоянного совета Конференции епископов Перу (2018-2023).

В 2020-2021 годах Прево служил апостольским администратором Кальяо, Перу.

Влиятельный кардинал

В январе 2023 Папа Франциск назначил Роберта Френсиса Прево префектом Дикастерии по делам епископов - учреждения, которое выбирает и управляет епископами по всему миру. Таким образом, Прево занял одну из самых влиятельных должностей в Ватикане.

30 сентября 2023 Франциск возвел Прево в ранг кардинала. В первые месяцы кардинал Прево сохранял сдержанность в общении со СМИ, но его ценили за умение слушать и эффективно решать вопросы.

Также в 2023 году Прево стал президентом Папской комиссии по делам Латинской Америки.

Фото: Прево занимал влиятельную должность в Ватикане (Getty Images)

Как писало The Guardian, высокие должности, в сочетании с тем фактом, что Роберт Фрэнсис Прево имеет значительный миссионерский опыт в Перу, могут в определенной степени оправдать его в глазах тех, кто обычно не одобряет идею об избрании Папой американца.

В то же время накануне конклава Прево называли "компромиссным кандидатом" на папский престол и предполагали, что относительно молодой возраст может помешать избранию.

Взгляды Папы Римского

Что касается своих взглядов на ключевые церковные и социальные темы, то кардинал Прево высказывался нечасто, однако некоторые его позиции известны.

Сообщается о его близости к видению Папы Франциска по защите окружающей среды, помощи бедным и мигрантам.

Он поддержал изменения в пастырской практике, введенные Папой Франциском, которые позволили разведенным и повторно женатым католикам принимать Святое Причастие.

В вопросе ЛГБТК-сообщества его позиция кажется несколько менее открытой, чем у Франциска, хотя он выразил умеренную поддержку Fiducia Supplicans (декларация католической доктрины 2023, позволяющая католическим священникам благословлять пары, не считающиеся женатыми в соответствии с каноническими правилами, включая благословение в однополых отношениях).

Фото: новый Папа поддерживает идеи понтифика Франциска (Getty Images)

Кардинал Прево также сталкивался с критикой его действий по делам о сексуальном насилии со стороны духовенства во время пребывания в должности провинциального приора в Чикаго и епископа в Чиклайо.

В этих случаях звучали обвинения в недостаточном расследовании и сокрытии информации, однако епархия Чиклайо решительно отрицала эти заявления, утверждая, что Прево соблюдал надлежащие церковные процедуры, лично встречался с жертвами и инициировал расследование, передавая результаты в Дикастерию доктрины веры.

Сторонники Прево отмечали его невиновность и наличие документов, подтверждающих его надлежащие действия в этих сложных делах.

Станет ли Прево последователем Лева XIII?

Избрание новым Папой имени Льва XIV вызывает особый интерес, учитывая фигуру его предшественника с этим именем, Льва XIII.

Понтификат Льва XIII (1878-1903) имел важное значение для развития Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ).

При его управлении Католической церковью был разработан проект Галицкой метрополии, однако это вызвало сопротивление венгерского и польского епископата.

В 1882 году по распоряжению Льва XIII проведена реформа чина василиан (один из монашеских орденов УГКЦ), что организационно значительно укрепило орден.

В 1885 году понтифик основал Станиславовское епископство (ныне Ивано-Франковская епархия УГКЦ), а в 1895 именовал кардиналом митрополита Галицкого Сильвестра Сембратовича.

В 1897 понтифик основал Украинскую коллегию святых Сергея и Вакха в Риме, что стало важным центром подготовки украинского духовенства.

Он также хотел содействовать созданию Украинского Патриархата с временным центром во Львове, хотя этот план и не был реализован.

Папа Лев XIII подчеркивал ценности восточнохристианской традиции УГКЦ, ее литургии и богословия.

Учитывая историческую приверженность его предшественника украинскому народу, возникает вопрос, продолжит ли Папа Лев XIV эту традицию. В открытых источниках пока нет зафиксированных публичных заявлений Роберта Фрэнсиса Прево относительно Украины или войны в Украине.

Хотя первые слова понтифика на балконе собора Святого Петра в обращении к верующим были о мире:

"Мир вам всем. Братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго Пастыря, отдавшего свою жизнь за Господа. И я хочу, чтобы это поздравление мира вошло в ваши сердца, объединило ваши семьи и соединило всех, всех людей и всю землю. Мир вам. Это мир воскресшего Христа – разоруженный и разоружающий, смиренный и выносливый. И он происходит от Бога, безусловно любящего каждого из нас", - заявил Папа.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Льва XIV с избранием и выразил надежду "на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение долгого мира".

"Ad multos annos!" - Зеленский поприветствовал понтифика на латыни выражением, которое используется как пожелание долголетия, здоровья и процветания.

Скриншот t.me/V_Zelenskiy_official

Смерть Франциска и выборы понтифика

21 апреля 2025 стало известно о смерти Папы Римского Франциска от инсульта. По канонам церкви, после смерти понтифика созывается конклав – закрытое собрание кардиналов, которое выбирает нового Папу. Процесс выборов стартовал 7 мая в Сикстинской капелле и длился сутки.

Появление белого дыма над Сикстинской капеллой вечером 8 мая ознаменовало, что конклав достиг согласия по имени преемника Франциска. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Ожидается, что церемония интронизации нового Папы состоится в ближайшие дни в базилике Святого Петра.

При подготовке использовались данные сайта Cardinalium Colegii, публикации New York Times, The Guardian, информация из Wikipedia, Telegram-канал президента Украини Владимира Зеленского