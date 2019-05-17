Кончіта, Нетта і Вєрка: на Євробаченні зустрілися легенди (фото)

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka/)

Вєрка Сердючка готується до грандіозного виступу 18 травня

Вєрка Сердючка вирушила в Тель-Авів, щоб виступити у фіналі Євробачення, який відбудеться в суботу, 18 травня. Зірка опублікувала у своєму Instagram кілька знімків, на якому зображена її зустріч з переможцями минулих років - Неттою Барзілай (2018) і Кочитою Вурст (2014).

Торішня переможниця Євробачення вже відкрила перший півфінал грандіозним виконанням своєї переможної пісні "Toy".

Сердючка зустрілася з Кончитою Вурст і Неттою Барзілай на Євробаченні (instagram.com/v_serduchka/)

Також всі в передчутті від виступу Кончіти Вурст, яка вийде на сцену з переможцем Євробачення-2015 Монсом Зелмерлевим, в дуеті з яким виконає його пісню Heroes.

Сердючка зустрілася з Кончитою Вурст і Неттою Барзілай на Євробаченні (instagram.com/v_serduchka/)

Але найбільш очікуваний позаконкурсний виступ на Євробаченні 2019 - це дует Вєрки Сердючки і Нетти Барзілай. Вони переспівають хіт ізраїльтянки "Toy".

До речі, нещодавно Нетта розповіла, що коли вперше побачила тріумф Вєрки Сердючки на Євробаченні, була дуже вражена. Дівчина стверджує, що образ Сердючки надихнув її забути про комплекси і не боятися виходити на сцену.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка зробила гучну заяву про KAZKA, MARUV і Євробачення.

Раніше ми писали про те, що Сергій Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення через складні умови роботи на сцені.

А також повідомляли, що Вєрку Сердючку розлютили фанати на Євробаченні.