Через якусь тупість: Сердючка зробила гучну заяву про KAZKA і MARUV

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Вєрка Сердючка розчарована тим, що українці роздули величезну проблему з участі в Євробаченні

Вєрка Сердючка вирушила в Тель-Авів, щоб виступити у фіналі Євробачення, який відбудеться в суботу, 18 травня. Андрій Данилко розповів - він розчарований тим, що такі достойні українські артисти, як KAZKA, і MARUV не зможуть взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі. Про це артист розповів в інтерв'ю КП в Україні.

За словами Андрія Данилка, українці надто серйозно ставляться до конкурсу, на відміну від інших країн, які сприймають Євробачення, як свято і радісну подію.

"Нашим дійсно дуже складно брати участь. Наші люди так влаштовані, що їм треба все обос...ти, іншого слова не знайдеш", - сказав Данилко.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Те, що Україна в цьому році не бере участь у Євробачення Данилко назвав абсолютною дурістю.

"У цьому році взагалі ніхто не їде через якусь тупість. На жаль", - заявляє шоумен.

На думку Данилка, українці часто виливають негатив на учасників нацвідбору, звинувачуючи їх у тому, що вони не вміють співати і треба було б послати кого-небудь іншого. Він стверджує, що не пам'ятає жодного учасника, який би їхав представляти Україну без жодних проблем.

"Я ось згадую всіх наших учасників, і всі вони їхали з проблемами. Всі! То їх спалюють, то в Фейсбуці пишуть: "хто це, співати не вміє..." - стверджує Андрій.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Якщо б він мав право на вирішальне слово, то відправив би на Євробачення того, кого обрали люди.

"У нас були достойні - і KAZKA, і MARUV, вони абсолютно вписуються в цей конкурс", - розповідає артист.

Раніше ми писали про те, що росіянин Сергій Лазарєв оконфузився з конкурсним номером на Євробаченні 2019.

До речі, Вєрка Сердючка на відкритті Євробачення 2019 змусила ведучу пити алкоголь.