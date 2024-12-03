Ксения из "Холостяка", которая неожиданно покинула проект: К чему были первые розы и красивые слова?

SMM-менеджер Ксения Щербач, которую считали фавориткой Александра Терена на реалити "Холостяк", покинула проект в пятом выпуске . Главный герой не дал ей розу после свидания, которое было тяжело назвать страстным.

В интервью для РБК-Украина (проект Styler) Ксения рассказала, как пережила финал церемонии роз, обижена ли она на Терена и чем занимается сейчас.

– Расскажите, каким было ваше первое впечатление о Терене?

– Мое первое впечатление об Александре было очень сильным. Было ясно, что передо мной человек с глубоким внутренним миром, и это заинтересовало меня еще больше. Для меня это было важным моментом - видеть, как мужчина использует свое влияние и возможности, чтобы помогать людям и поддерживать общественно важные инициативы. Это говорит о том, что он сознателен и неравнодушен к миру вокруг. Такая черта вызывает уважение.

– Вы верили, что сможете найти любовь на реалити?

– Я приходила на проект с открытым сердцем, но без лишних ожиданий. Реалити - это всегда несколько иной формат, чем привычная жизнь, и сложно предсказать, как сложатся обстоятельства. Однако я верила, что искренность и желание обрести любовь могут помочь создать настоящую связь, даже в такой необычной среде.

Ксюша из "Холостяка" (фото: СТБ)

– Сейчас, когда вы уже можете оценить свое участие в проекте и увидеть все со стороны, вы довольны своим решением пойти на "Холостяк"?

– Это был уникальный опыт, который дал мне много нового - как об отношениях, так и о самой себе. Я научилась быть еще более открытой, проявлять свои чувства и искать баланс между эмоциями и разумом. Кроме того, это была отличная возможность познакомиться со многими интересными людьми, как среди участниц, так и за кадром.

Я не жалею ни о одном моменте, даже если где-то было сложно. Участие в проекте сделало меня сильнее, увереннее и еще больше подтолкнуло к осознанию того, чего я ищу в партнере. В конце концов каждый опыт в нашей жизни дается не просто так. И этот путь стоил того, чтобы его пройти.

– Если бы была такая возможность и вы вернулись в прошлое, вы бы все равно пошли на проект, даже если бы знали, чем это все закончится?

– Да, я бы все равно пошла на проект, даже зная, чем все закончится. Этот опыт был для меня важен и нужен. Он открыл новые горизонты, помог лучше понять свои ценности и приоритеты. Проект дал мне много эмоций, как радостных, так и сложных, но именно они сделали меня сильнее. Иногда важно пройти через испытания, чтобы понять, что ты заслуживаешь и чего действительно хочешь.

– Вы видели себя рядом с Тереном именно в роли жены и матери детей от него?

– Рано было об этом думать, ведь мы только знакомились, и строить такие серьезные планы в условиях проекта - это поспешно. Для меня важно было понять, есть ли между нами настоящая связь, можем ли мы стать близкими людьми. Я хотела лучше узнать Александра, понять его ценности, взгляды на жизнь и только после этого могла бы представлять наше будущее вместе. Такие вещи требуют времени и реальных ситуаций вне камер. Потому я воспринимала это как путь знакомства.

Ксения из "Холостяка" ответила, что чувствовала к Терену (фото: СТБ)

– Почему, по-вашему, во время вашего свидания Александр был холодным?

– Возможно, на тот момент между нами просто не хватило той эмоциональной искры, которая могла бы растопить эту холодность. Мне это было немного странным, ведь к чему были первые розы и очень красивые слова с его стороны? Но уже как есть...

Но это не значит, что я восприняла это как что-то негативное. Для меня это был сигнал, что, возможно, мы просто не настолько подходим друг другу, и это совершенно нормально. Иногда важно принять такие моменты с пониманием и благодарностью за опыт.

– Если бы Терен дал вам розу во время церемонии, вы бы приняли ее? Создалось впечатление, что вы могли решиться и покинуть проект независимо от решения "Холостяка"...

– Не думала об этом заранее, но если бы я приняла розу, то только для того, чтобы обсудить наши отношения и понять, куда они движутся. Я уже говорила в 5-й серии, что если Александр ничего не изменит, и я не почувствую, что наши отношения развиваются, то я сама решу уйти. Роза для меня не была бы символом продолжения участия в проекте - это был бы шанс дойти до окончательного решения, основываясь на искреннем разговоре и понимании ситуации.

– Тема поцелуев стала самой острой. Вы были обижены на Терена?

– Нет, я не была обижена на Александра. Для меня ситуация с поцелуями была больше о попытке понять его подход и намерения, а не об обидах или разочаровании. Также важно понимать, что зрители видели ситуацию лишь частично. У люди не было возможности следить за каждой нашей эмоцией, разговором или нюансом взаимодействия. В действительности все было несколько глубже и сложнее, чем выглядело на экране.

Звезда "Холостяка" высказалась о жизни после реалити (фото: СТБ)

– Сейчас Александру приходится объяснять зрителям, почему он целовал девушек. На чьей стороне вы?

– По-моему, здесь нет сторон, которые нужно занимать. Александр делал то, что считал правильным в тот момент, и это его выбор, не требующий чьей-либо оценки. Мы все пришли на проект, чтобы строить отношения, а проявление чувств разными способами - это часть этого процесса.

Я считаю, что каждая ситуация имеет контекст, который может быть понят только тем, кто в ней находился. И я совершенно нормально отношусь к тому, что Александр выражает свои чувства так, как для него естественно.

– Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?

– Сейчас я работаю, развиваюсь и много внимания уделяю своему внутреннему миру и восприятию себя. После проекта у меня появилось больше времени, чтобы сосредоточиться на своих целях, мечтах и внутренних процессах. Это важный период для меня - период переосмысления, поиска баланса и работы над тем, чтобы становиться лучшей версией себя. Я верю, что все, что мы переживаем, дается нам для роста, и сейчас я стараюсь максимально использовать это время для своего развития.

– Ваше сердце свободно?

– Далее моя личная жизнь будет приватной. Я считаю, что некоторые вещи лучше оставлять для себя, и это касается именно вопросов сердца.

Ксения из "Холостяка" рассказала, что остается вне камер (фото: СТБ)

– Вам было тяжело переживать финал церемонии роз? Что вы делали сразу после этого?

– Финал церемонии роз был непростым моментом, но я пыталась принять все с достоинством. Конечно, эмоции были, ведь это всегда нелегко - отдавать себе отчет, что что-то заканчивается. Но я была готова к такому развитию событий и восприняла это как еще один опыт, который поможет мне двигаться дальше.

Сразу же после церемонии я взяла время для себя, чтобы успокоиться и разобраться со своими чувствами. Общение с близкими людьми тоже очень помогло. Я пыталась сфокусироваться на том, что этот этап моей жизни закончился, но впереди еще много новой и интересной.

– Скажите, а участницы, не получающие розу, действительно сразу едут и даже не могут попрощаться с другими девушками?

– Да, это правда, у нас нет возможности попрощаться с другими девушками. После церемонии нас разводят по разным гостиницам, и команда проекта внимательно следит за тем, чтобы мы не пересекались. Это часть правил, созданных для сохранения интриги и организации процесса. Мы не едем сразу, но находимся отдельно, чтобы каждая из нас могла эмоционально восстановиться и завершить свой путь в проекте.

– С кем из участниц вы сейчас общаетесь?

– Очень близко общаюсь с Лизой и Юстиной. Но в целом я поддерживаю связь с большинством участниц - у нас даже есть общий чат, где мы делимся новостями, шутим и просто общаемся, что после проекта остались теплые отношения, ведь мы все прошли через уникальный опыт, который нас объединил.

Терен и Ксения (фото: СТБ)

– А есть девушка, которая вас разочаровала или наоборот, приятно поразила?

– Нет, откровенно говоря, ни одна из девушек меня не разочаровала. У нас у всех были свои эмоции, ожидания и переживания, и это нормально, что иногда возникали трудности в общении. Например, мне было немного трудно найти общий язык с Вероникой во время проекта, но после его завершения мы смогли найти понимание.

– В комментариях зрители пишут, что мечтали увидеть вас в финале. А кого вы считали своими величайшими конкурентками?

– Мне очень приятно слышать такие слова от зрителей, и я искренне благодарна за их поддержку. Что касается конкуренции, то я, честно говоря, не воспринимала проект в этом ключе. Все девушки были особенными и имели свои сильные стороны, поэтому сравнивать себя с другими не имело смысла. Но если говорить о самой большой "конкуренции", то это всегда была я сама. Для меня важнее всего оставаться собой, быть искренней и честной, не только с Александром, но и с самой собой. Это и являлось моим главным вызовом.

– С кем бы вы, по вашему мнению, могли оказаться в финале?

– Сейчас я об этом не думаю, но в какой-то момент представляла себя в финале вместе с Алиной. Однако ситуация на проекте меняется очень быстро, и трудно предположить, как все сложится.

– Вы бы пошли на реалити еще раз, с новым "Холостяком"?

– Честно говоря, я не думаю об этом. Участие в реалити - это большое эмоциональное приключение, и к такому решению нужно подходить очень взвешенно. Сейчас я сосредоточена на себе, своих целях и внутреннем развитии.

Ксения на шоу "Холостяк" (фото: СТБ)

– Дайте совет девушкам, которые хотят найти вторую половинку, но сомневаются или боятся обжечься

– Мой совет прост: рисковать - это часть жизни, особенно когда речь идет о любви. Если вы хотите найти свою вторую половинку, важно дать себе шанс быть открытым к новому опыту, даже если есть страх обжечься. Да, неудачи возможны, но они помогают лучше понять, кто вы и чего на самом деле ищете. Не бойтесь быть собой и не соглашайтесь на компромиссы, противоречащие вашим ценностям.

Искренняя любовь находит тех, кто к ней готов, даже если путь к этому непрост. Помните: лучше попробовать и понять, что это не ваше, чем все время бояться и так и не дать себе шанс найти настоящую любовб. Доверяйте себе, своим чувствам, и идите вперед с верой в то, что ваша история любви обязательно произойдет.