Экс-участница "Холостяка" рассказала, что происходит после церемонии роз: "Мы не едем домой сразу"

SMM-менеджер Ксения Щербач, которая неожиданно покинула реалити-"Холостяк-13" с ветераном войны Александром Будько (позывной - "Терен") в пятом выпуске, рассказала, что происходит, когда девушка выбывает из проекта.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

Она отметила, что попрощаться с другими участницами им не разрешают.

"У нас нет возможности попрощаться с другими девушками. После церемонии нас разводят по разным гостиницам, и команда проекта внимательно следит за тем, чтобы мы не пересекались. Это часть правил, созданных для сохранения интриги и организации процесса", - отметила она.

В то же время, как отметила Щербач, она не сразу поехала домой.

"Мы не едем сразу, но находимся отдельно, чтобы каждая из нас могла эмоционально восстановиться и завершить свой путь в проекте", - рассказала девушка.

Также она рассказала о своих переживаниях после церемонии роз.

"Финал церемонии роз был непростым моментом, но я пыталась принять все с достоинством. Конечно, эмоции были, ведь это всегда нелегко - отдавать себе отчет, что что-то заканчивается. Но я была готова к такому развитию событий и восприняла это как еще один опыт, который поможет мне двигаться дальше", - отметила Ксения.

Что известно о Ксении Щербач

Девушке 25 лет, она родом из Словечного (Житомирская область). Училась в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского по специальности журналистика. Сейчас занимается SMM.

Увлекается боксом, ценит чувство юмора, честность, достоинство. Знает, как это преодолевать физическую боль и терять.

"У нас с Тереном общие ценности. Он поймет наши разговоры за семейным столом", - сказано в визитке Ксении.

Ксения Щербач (фото: instagram.com/instaksena)