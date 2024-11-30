Участница "Холостяка-13" развеяла самый большой стереотип о шоу: "Это выбор"
Ксения Щербач, участница "Холостяка", которая покинула проект в пятом выпуске, после выбытия развеяла самый популярный миф о шоу.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой интервью девушки для "Люкс ФМ".
Ксения о самом большом стереотипе шоу
Так, Щербач отметила, что участницам не платят деньги за участие, как многие ошибочно считают. Она подчеркнула, что девушки приходят на программу не ради денег, а ради эмоций, опыта и возможности встретить настоящую любовь.
"Участие в шоу - это не работа, это выбор. Каждая из нас решила попробовать что-то новое, открыться навстречу отношениям и, возможно, найти своего человека. Поэтому я могу точно сказать: на этом проекте нет "оплачиваемых ролей". Здесь все - о настоящие чувства и смелость быть честными перед собой", - объяснила она.
Ксения рассказала о самом популярном стереотипе по поводу шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/instaksena)
Кроме того, экс-участница романтического реалити рассказала, какой была ее жизнь после проекта. В частности, появились как плюсы, так и минусы, в числе которых хейт.
"Я получаю много поддержки, теплых слов и комплиментов от тех, кто верил в меня во время шоу и продолжает поддерживать сейчас. Но есть и другая сторона медали - хейт. К сожалению, некоторые люди считают, что могут судить или критиковать, не зная меня лично. Сначала это было больно, но я научилась отделять конструктивную критику от безосновательного негатива", - поделилась девушка.
Щербач покинула проект в пятом выпуске (фото: instagram.com/instaksena)
Напомним, главным героем 13-го сезона проекта "Холостяк" стал военный-ветеран Александр Терен, потерявший обе конечности на войне. После пятого выпуска претенденток на его сердце стало меньше, и теперь на шоу осталось шесть участниц: Настя (фудблогерша), Алина, Вика, Анастасия, Юстина и Инна.
Также почитайте интервью с Елизаветой Луцюк, которая покинула шоу "Холостяк" в четвертом выпуске.
А еще узнайте подробнее обо всех других участницах "Холостяка-13".