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Живут вместе: в сети показали новую пассию Остапчука. Она младше его на 15 лет

Новина українською →
Вторник 20 декабря 2022 15:28
Живут вместе: в сети показали новую пассию Остапчука. Она младше его на 15 лет Шоумен Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Юлия Гаюк

В сентябре радиоведущий Слава Демин сообщил, что Владимир Остапчук не живет со своей женой Кристиной Горняк. С этого времени пара перестала публиковать общие фото и комментировать отношения.

Однако не прошло много времени, как Остапчук уже живет с другой девушкой.

Кто новая избранница известного шоумена - смотрите ниже в материале Styler.

С кем живет Остапчук

В пик слухов о разводе и новой пассии Владимир Остапчук в своем Instagram рассказал о чертах, которые его привлекают в женщинах. Среди них были острый ум и чувство юмора.

Вероятно, читатели Остапчука также могут похвастаться острым умом, поскольку способны самостоятельно высчитать, кто новая любимая артиста. Их выбор пал на 22-летнюю журналистку Екатерину Полтавскую.

Живут вместе: в сети показали новую пассию Остапчука. Она младше его на 15 летЖивут вместе: в сети показали новую пассию Остапчука. Она младше его на 15 лет

Екатерина Полтавская (фото: facebook.com/profile)

Кстати, именно на нее раньше намекала Монро.

"А у телеведущего Остапчука новая краля Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в инста. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет и любовь, он свободен, но, ничто так не бодрит, как свежая сплетня", - написала она.

А вот именно на Екатерину Полтавскую указала тиктокер Юлия Тимошенко. Она даже показала кадры, доказывающие, что Владимир Остапчук живет с новой партнершей. На фото видно, как они завтракают, украшают елку и обустраивают быт.

Сейчас профиль Полтавской закрыт, однако из него можно узнать, что он проектный менеджер и журналист.

Живут вместе: в сети показали новую пассию Остапчука. Она младше его на 15 лет

Скриншот Styler

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